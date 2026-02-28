Hindi Viral

Desi Shadi Ka Video Dulha Dulhan Ka Video Funny Video Aaj Ka Viral Video Guests Started Hitting Each Other At The Wedding Watch Video Here

Funny Video: शादी में एक-दूसरे को उठाकर पटकने लगे मेहमान, दूल्हे के पापा तक को नहीं छोड़ा | देखिए

Funny Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे शादी में खाने के बीच बारात और दुल्हन पक्ष के बीच तगड़ी बहस हो गई. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच खूब मारपीट हुई.

शादी में खाने के दौरान हो गई तगड़ी मारपीट. (Photo/X)

Funny Video Today: शादी में डांस, मस्ती और हंसी-ठिठोली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी मेहमानों को एक-दूसरे को उठाकर पटकते देखा है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में शादी का जश्न कुछ ही सेकंड में कुश्ती के मैदान में बदलता नजर आता है.

अचानक शुरू हुई बहस

वीडियो की शुरुआत बिल्कुल सामान्य माहौल से होती है. स्टेज सजा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ मेहमान हंसते हुए इधर-उधर घूम रहे हैं. तभी अचानक दो लोगों के बीच बहस शुरू होती है. पहले तो आसपास खड़े लोग इसे मामूली नोकझोंक समझते हैं, लेकिन मामला देखते ही देखते बेकाबू हो जाता है.

ये भी जरूर पढ़ें- Blinkit में काम का पहला दिन और शख्स ने तुरंत कमाए 65 रुपये, दिल छू लेगी इसकी कहानी

एक-दूसरे को पकटने लग मेहमान

कुछ युवक एक-दूसरे की कॉलर पकड़ लेते हैं. फिर धक्का-मुक्की शुरू होती है. इसके बाद जो होता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं. लोग एक-दूसरे को कमर से पकड़कर उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं. कुर्सियां खिसक जाती हैं, टेबल उलट जाती हैं और महिलाएं व बच्चे डरकर दूर भागने लगते हैं.

Add India.com as a Preferred Source

दूल्हे के पिता भी नहीं छोड़ा

सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब दूल्हे के पिता बीच-बचाव करने पहुंचते हैं. वो झगड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में भरे लोगों को मानो कुछ दिखाई ही नहीं देता. उन्हें भी धक्का दिया जाता है और वे गिरते-गिरते बचते हैं. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो में कुछ लोग लड़ाई छुड़ाने की कोशिश करते दिखते हैं, जबकि कई लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग करने लगते हैं. कुछ ही मिनटों में खुशी का माहौल पूरी तरह तनाव में बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है. यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे शर्मनाक बता रहा है तो कोई कह रहा है कि शादी कम, रेसलिंग ज्यादा लग रही है. वीडियो एक्स पर @askshivanisahu नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें