साल 2000 में आई शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म धड़कन तो आपको याद ही होगी. इस फिल्म में सभी स्टार्स की एक्टिंग और डॉयलॉग्स ने लोगों का दिल जीत लिया. और तो और इस फिल्म के गाने इतने हिट हुए कि आज भी उनका क्रेज बरकरार है. इस फिल्म की जनता को काफी पसंद आई थी. और सुनील शेट्टी के रोल को लोगों ने खूह पसंद किया था.

आज भी इस फिल्म के डालॉग्स पर सोशल मीडिया में कई तरह के मीम्स शेयर किए जाते हैं. एक बार फिर इस फिल्म की कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. अब इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन सामने आया है. @RichAhhhhhhhhhh के ट्विटर पेज पर इन वीडियोज को शेयर किया गया है.

So apparently there is an English dubbed version of Dhadkan and I am deceased 😭😭😭😅😅😅😂😂😂 pic.twitter.com/K5fY2ESTe9

— Richa 🦦 (@RichAhhhhhhhhhh) July 13, 2021