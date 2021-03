Dhanashree Verma Video: धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) का नया डांस वीडियो सामने आया है. इस डांस वीडियो में वो पति युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के साथ दिखाई दे रही हैं. दोनों जस्सी गिल के गाने पर मस्त डांस कर रहे हैं. Also Read - India vs England, 1st T20I: इंग्लैंड ने बनाई सीरीज में लीड, जानिए भारत की हार के 5 बड़े कारण

वीडियो में वो जस्सी गिल के गाने ‘ओये होये होये’पर थिरक रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी लाइक कर रहे हैं. Also Read - India vs England, 1st T20I: युजवेंद्र चहल ने 100वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

धनश्री के यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स हैं, हालांकि वे डॉक्टर हैं. पर उनका हर डांस वीडियो जबरदस्त वायरल होता है. Also Read - Dhanashree Verma Beach Dance Video: धनाश्री वर्मा ने मालदीव के बीच पर जमकर लगाए 'ठुमके', युजवेंद्र चहल ने...

वायरल वीडियो में दिखता है कि गाना ‘ओये होये होये’ पर धनश्री, युजवेंद्र के साथ बीच पर धमाकेदार डांस कर रही हैं, साथ में कुछ परफॉमेंस आर्टिस्ट भी हैं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर धनश्री ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

When the convincing game is strong

देखें वायरल वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Dhanashree Verma Chahal (@dhanashree9)

इस वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि खबर लिखे जाने तक इसे 430,686 likes मिल चुके थे. लोगों के कमेंट्स का सिलसिला जारी है.