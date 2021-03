Dhanashree Verma Dance With Shikhar Dhawan Viral On Social Media: टीम इंडिया के स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की पत्नी धनाश्री वर्मा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma Dance Video) लगभग हर दिन अपनी फोटो और वीडियो Instagram पर शेयर करती रहती हैं. इस बार भी धनाश्री ने एक वीडियो शेयर किया है, जो कुछ ही समय में इंटरनेट पर वायरल हो गया है. Also Read - Dhanashree Verma Video: युजवेंद्र चहल के साथ धनश्री वर्मा का Beach Dance, जस्सी गिल के गाने से लगी पानी में आग

दरअसल, धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma Video) के साथ इस वीडियो में टीम इंडिया के ‘गब्बर’ ठुमके लगा रहे हैं. जी हां.. आप सही सोच रहे हैं. धनाश्री और टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. Also Read - Dhanashree Verma Beach Dance Video: धनाश्री वर्मा ने मालदीव के बीच पर जमकर लगाए 'ठुमके', युजवेंद्र चहल ने...

वीडियो धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma) शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के साथ जबरदस्त अंदाज में भांगड़ा करती दिख रही हैं. वीडियो शेयर किये जाने के बाद से अब तक तक 477,919 बार likes किया जा चुका है.

वीडियो शेयर करते हुए धनाश्री ने लिखा, ‘गब्बर के स्टाइल में भांगड़ा…एक साथ मिलकर इंस्टाग्राम रील में भी आग लगा दी. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एनर्जी बोलती है…” वीडियो में दोनों के डांस स्टेप और एनर्जी कमाल के लग रहे हैं.

बता दें धनाश्री वर्मा (Dhanashree Verma) और युजवेंद्र चहल दिसंबर महीने में शादी के बंधन में बंधे हैं. मालूम हो कि धनाश्री वर्मा पेशे से डॉक्टर भी हैं. हालांकि उन्होंने डांस से काफी लोकप्रियता हासिल की है. धनाश्री कोरियोग्राफर भी हैं. हाल ही में पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के साथ उनका गाना ‘ओये होये होये’ रिलीज हुआ है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है.