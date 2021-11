Dirty Video: आपने तरह-तरह का खेल देखा होगा, तरह-तरह के उत्सव को मनाने के तरीके देखे होंगे. लेकिन गोबर में लोटपोट कर हंसते खिलखिलाते लोगों का ये अनोखा खेल नहीं देखा होगा. वीडियो को देखकर आप शायद ये भी कह सकते हैं कि-छिः कितने गंदे हैं ये लोग.लेकिन, ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित गुमतापुरा गांव के लोग हर साल गोबर की लड़ाई के साथ दिवाली के अंत को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल भी ग्रामीणों ने इस आनंदमयी उत्सव को शनिवार को मनाया जिसे ‘गोरहब्बा उत्सव’ कहा जाता है.Also Read - इस दीवाली अभिताभ बच्चन के घर रही भयानक चुप्पी, एक कमरे में सब साथ लेकिन फिर भी..

कथित तौर पर यह त्योहार सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. इस उत्सव से पहले दोपहर में, प्रतिभागी गाँव में गाय-मालिकों के घरों में जाते हैं और अपना "पटाखा" यानि की गोबर इकट्ठा करते हैं. इसके बाद गाय के गोबर को ट्रैक्टर से गांव के मंदिर में लाया जाता है और पूरा का पूरा गोबर पंडित द्वारा गांव को आशीर्वाद देने के बाद, खुले क्षेत्र में फेंक दिया जाता है.

इसके बाद, पुरुष खुले बदन इस गोबर के बने तालाब में घुस जाते हैं और एक-दूसरे पर मुट्ठी भर-भर कर या बड़ी मात्रा में गोबर फेंकते हैं. कहा जाता है कि इस उत्सव को देखने के लिए हर साल भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग इस गाँव में आते हैं. वहां के लोग कहते हैं कि गोबर की लड़ाई देखने से भी स्वास्थ्य लाभ होता है.

#WATCH | Villagers of Gumatapura on the Tamil Nadu-Karnataka border throw cow dung on each other as part of Deepavali celebrations, marking the end of the festival. (06.11.2021) pic.twitter.com/w1fhrp0na5

