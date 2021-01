Dirty Video: जब हम घर पर कुछ बनाते हैं तो उसमें साफ-सफाई का बेहद ध्यान रखते हैं. पर जब बाजार से कुछ खरीदते हैं तो यही उम्मीद होती है कि ये भी उतना ही साफ होगा जितना हम घर पर तैयार करते हैं. पर आज हम जिस वायरल वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं उसे देखकर आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे. Also Read - Viral Video: महिला को हंस ने सिखाया सबक, बताया मास्क लगाने का सही तरीका

इस वायरल वीडियो में कुछ लोग पैर से आटा गूंथते हुए नजर आ रहे हैं. वे आटा गूंथने के लिए मैदे की बड़ी रोटियों के ऊपर चढ़ जाते हैं.

वीडियो इतना गंदा है कि इसे देखकर किसी को भी उल्टी हो जाएगी. सोशल मीडिया पर लोग इस हकीकत बयां करने वाले वीडियो को देख सन्न हैं.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया गया है Rohit Srivastava नामक अकाउंट से. शेयर करते हुए लिखा,

Pizza factory in India !!

I bet you will think twice before eating a local pizza base after watching this video !!!

देखें पोस्ट-

शेयर किए जाने से अब तक इस वीडियो को 33.3K views मिल चुके हैं. लोग बार-बार इस वीडियो को देख रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं.

लोग इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कोई इसे खौफनाक तो कोई खतरनाक बता रहा है. कुछ लोग कमेंट कर बता रहे हैं कि ये पिज्जा बेस तैयार करने वाली एक फैक्टरी का वीडियो है.

