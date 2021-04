DM Tripura Viral Video: एक ओर जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वहीं देश भर में कोरोना नियमों का पालन कराने को पुलिस-प्रशासन सख्ती से पेश आ रहे हैं. पर पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. वीडियो में डीएम साहब ‘सिंघम’ की तरह हरकत कर रहे हैं. एक शादी को तहस-नहस करते दिख रहे हैं. अब उनका ये कारनामा उन पर ही भारी पड़ गया है. उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है. जानें क्या है पूरा माजरा. Also Read - Desert Rose Tree: रेगिस्तान में खिल उठे हजारों फूल, नजारा इतना दिलकश जैसे जन्नत हो...

दरअसल, डीएम शहर में राउंड पर निकले थे. रात काफी हो चुकी थी. तभी उन्हें एक मैरिज हॉल में शादी की हलचल दिखी. बस फिर क्या था, तनतनाते हुए वे वहां पहुंच गए.

वहां उन्होंने मेहमानों संग बदसलूकी की. जो पुलिसकर्मी शादी में तैनात थे उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. यही नहीं, पंडित जी को तो एक थप्पड़ ही रसीद कर दिया.

जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगा तो उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. हर ओर से मांग उठने लगी की इस कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता. वजह ये है कि आयोजन करने की अनुमति उनकी ओर से ही दी गई थी.

देखें घटना के वीडियो-

Portion of the DM’s atrocities, I challenge if he could ve slapped a Mulla instead of a Purohit , he would ve been teared apart. He acted like a Goonda, nothing more. pic.twitter.com/kV9c1GgxZu

Video recvd via whatsapp. If family was continuing with marriage rituals beyond 10pm violating 144-Yes it is wrong!Calls for due action.But this way?With DM on some power ride of ‘Arrest them’,‘hit them’,using cuss words-would he do it to a person in power or some pol rally?Sad! pic.twitter.com/BMlrvt6zTE

— Smita Sharma (@Smita_Sharma) April 27, 2021