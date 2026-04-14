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पैदा होते ही उठकर बैठ गया बच्चा, देखकर खुद डॉक्टर को भी आंखों पर यकीन नहीं हुआ
. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बच्चा हॉस्पिटल के पालने में लेटा नहीं, बल्कि खुद से उठकर बैठा हुआ दिखाई देता है. उसकी पीठ सीधी है और वह अपने एक हाथ से खुद को सहारा देता नजर आता है.
Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. वीडियो एक नवजात बच्चे से जुड़ा है, जो जन्म के कुछ ही मिनटों बाद ऐसा व्यवहार करता नजर आता है, जैसा आमतौर पर बड़े बच्चे भी नहीं कर पाते. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बच्चा हॉस्पिटल के पालने में लेटा नहीं, बल्कि खुद से उठकर बैठा हुआ दिखाई देता है. उसकी पीठ सीधी है और वह अपने एक हाथ से खुद को सहारा देता नजर आता है. वहीं दूसरे हाथ की उंगली उसके मुंह में है, जैसे कोई गहरी सोच में डूबा हो. यह नजारा इतना असामान्य है कि वीडियो देखने वाले लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.
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पैदा होते ही बैठ गया बच्चा
वीडियो के साथ एक मजेदार कैप्शन भी वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि बच्चा जैसे जन्म लेते ही जिंदगी की परेशानियों को समझ गया हो. यानी मानो नवजात पहले से ही जिंदगी के संघर्षों से गुजर चुका हो. कई यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे ‘ओवरथिंकिंग बेबी’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि यह बच्चा जैसे दुनिया में आते ही सब समझ गया. कुछ लोगों का कहना है कि यह नजारा इतना अनोखा है कि पहली नजर में यकीन करना मुश्किल हो जाता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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सत्यता पर उठे सवाल
हालांकि, विज्ञान की मानें तो नवजात शिशु का इस तरह खुद से बैठ जाना बेहद दुर्लभ माना जाता है. यही वजह है कि वीडियो को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि कहीं ये एडिटेड या किसी खास एंगल से शूट किया गया क्लिप तो नहीं है. कई यूजर्स ने इसे एआई का कमाल बताया है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इस वायरल वीडियो की सच्चाई की इंडिया डॉट कॉम पुष्टि नहीं करता है. वीडियो इंस्टाग्राम पर seriouslyindian नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.