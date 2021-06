Doctor-Nurses Dance Video: कोरोना की दूसरी लहर में डॉक्टर्स-नर्सों ने दिन-रात काम किया है. पर जब पूरे देश में प्रतिदिन केस कम हो रहे हैं तो हंसने-मुस्कुराने-सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो मुंबई के कोविड सेंटर का है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. Also Read - Nest Viral Video: पेड़ की पत्ती के अंदर पक्षियों का इतना खूबसूरत आशियाना, कभी नहीं देखा होगा ऐसा घोंसला

वीडियो में मुंबई के हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स मरीजों के वार्ड के अंदर जमकर डांस कर रहे हैं. वे इतने जोश में नाच रहे हैं, जैसे उन्हें जमाने की सुध ही नहीं है.

ये वीडियो मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को कोविड सेंटर का है. इस सेंटर के संचालन को एक साल पूरा हो गया है. इसी उपलक्ष्य में 2 जून को कार्यक्रम रखा गया, जिसका ये वीडियो है.

देखें वायरल वीडियो-

#WATCH Healthcare professionals of Nesco COVID-19 center in Mumbai’s Goregaon were seen showing off their dance moves inside the patient’s ward during an entertainment program organised on June 2 to mark one year of operations of the center pic.twitter.com/6ET61KIgsu

— ANI (@ANI) June 3, 2021