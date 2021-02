Doctor’s Dance Video: पीपीई किट पहने डांस वीडियो तो काफी वायरल होते रहते हैं, पर डॉक्टर्स अगर सर्जिकल वार्ड में डांस कर रहे हों तो, क्या कहेंगे…ऐसा वीडियो वायरल है और आज हम इसके बारे में ही बताने जा रहे हैं. Also Read - Tiger Laughing Video: ट्रेनर ने की गुदगुदी तो ठहाके मार-मारकर हंसा बाघ, देख झनझना जाएंगे

कोरोना वॉरियर्स के इस वीडियो को लोगों ने सिर माथे लिया है. वीडियो अलवर, राजस्थान का है.

अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में तीन डॉक्टर्स पीपीई किट पहनकर इतनी मस्ती कर रहे हैं कि आपका मन भी डांस करने को करने लगेगा.

लोग इन वीडियोज को काफी पसंद कर रहे हैं. साथ ही रि-शेयर भी कर रहे हैं.

Rajasthan: Staff of a hospital in Alwar were seen dancing in an empty ward during duty hours, in a viral video.

“A committee has been formed to investigate the matter. Action will be taken accordingly,” says Deputy Controller of the Hospital

(Pic 1: screengrab from viral video) pic.twitter.com/BZn46OV4dM

— ANI (@ANI) February 10, 2021