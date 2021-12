Doctors Strike: दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का आज 12वां दिन है. उनके इस हड़ताल से सबसे ज्यादा मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. डॉक्टरों ने इमरजेंसी और ओपीडी सेवाओं का बहिष्कार कर रखा है, जिसके कारण अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी हुई है. सफदरजंग अस्पताल के बाहर एक महिला ने बताया है कि वो हड़ताल के कारण अपने बीमार बच्चे का इलाज नहीं करा पा रही हैं. अस्पताल के बाहर की तस्वीरें न्यूज एजेंसी एएनआई ने पोस्ट की हैं, जो खूब वायरल भी हो रही हैं.Also Read - Neet-PG 2021 Counselling: दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टरों की पुलिस से झड़प, कल सभी स्वास्थ्य सेवाएं रोकने की धमकी

इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल आई एक महिला ने कहा, "मैं अपने बीमार बच्चे का इलाज नहीं करा पा रही हूं. मुझे किसी और अस्पताल में जाने के लिए कहा गया है." तस्वीरों में महिला के चेहरे पर दुख झलकता हुआ साफतौर पर देखा जा सकता है. सफरदरजंद अस्पताल के बाहर कई मरीज ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहे हैं. अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल ऐसे वक्त पर हो रही है जब कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर देशभर में तेजी से फैल रहे हैं.

Delhi | People face difficulty as residents doctors are on strike, boycott OPD services at Safdarjung Hospital

"I'm not able to get treatment for my ailing child. I've been asked to go to some other hospital," says a mother of a patient. pic.twitter.com/bGhZHCU7zQ

— ANI (@ANI) December 28, 2021