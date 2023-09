Dog Attack Video: बच्चे को देखते ही आवारा कुत्ते ने किया अटैक, कई जगह काट खाया | वीडियो वायरल

Dog Attack Video: एक और चौंकाने वाली घटना में हैदराबाद में एक आवारा कुत्ते के हमले में एक पांच वर्षीय लड़का घायल हो गया. कुत्ते के बच्चे पर झपटने और उसे काटने का भयावह दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. घटना दो दिन पहले शहर के टप्पाचबूतरा इलाके में हुई. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए वीडियो क्लिप में एक बच्चा अपनी मां के पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है. अचानक एक आवारा कुत्ता बच्चे पर झपटा और बच्चा जमीन पर गिर गया. उसकी चीख सुनकर महिला उसे बचाने के लिए दौड़ी. इसके बाद कुत्ते ने महिला पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पास में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे भगा दिया.

लड़के के चेहरे और गर्दन पर गहरे जख्‍म हो गए. कथित तौर पर परिवार ने बच्‍चे की सर्जरी पर 3 लाख रुपये खर्च किए हैं. इस घटना से सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश फैल गया है. नेटिजन्स ने कई घटनाओं के बावजूद कुत्तों के खतरे को रोकने में विफल रहने के लिए नगर निगम अधिकारियों की आलोचना की. इस साल पूरे तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमलों में कम से कम चार बच्चों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए. 19 फरवरी को हैदराबाद में आवारा कुत्तों के एक झुंड ने चार साल के एक लड़के को मार डाला. दिल दहला देने वाली यह घटना एक कार सर्विसिंग सेंटर में घटी थी, जहां लड़के के पिता चौकीदार के रूप में काम करते थे.