Dog Attack Video: सोसाइटी के लिफ्ट में बच्चों को देखते ही हमलावर हो गया डॉगी, मगर महिला ने दिखा दी सूझबूझ- देखें वीडियो

Dog Attack Video: कुत्तों के हमले के मामले और उनके वीडियो लगातार हमारे सामने आ रहे हैं. प्राधिकरण के कड़े नियम बनाने के बाद भी ये मामले काम नही हो रहे हैं. कुत्ता पालने वाले लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो अपने कुत्तों के मुंह पर जाली नही बांधते हैं. जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं. ऐसा ही एक वीडियो शनिवार को नोएडा के सेक्टर-168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी का सामने आया है, जिसमें लिफ्ट में एक महिला के पालतू कुत्ते ने लिफ्ट में दो बच्चों पर हमला कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 168 के द गोल्डन पाम सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर पहले से 2 बच्चे मौजूद थे. तभी एक महिला अपने पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में आती है. उसके साथ मौजूद उसका पालतू कुत्ता बच्चों पर झपटता है. जिसके बाद महिला ने लिफ्ट रोक कर बच्चो को लिफ्ट से बाहर किया. इसके बाद बच्चे काफी डर गए और नीचे चले गए. ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. हालांकि इस मामले में किसी पक्ष की ओर से पुलिस से शिकायत नहीं की गई है.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट में एक महिला अपने पालूत डॉग के साथ आ रही है.. लिफ्ट में पहले से ही दो बच्चे हैं. जैसे ही डॉग लिफ्ट के अंदर आता है. वह बच्चे के ऊपर हमला करता है. गनीमत रही कि डॉग के साथ आई महिला ने डॉग को साइड कर दिया.