Dog Attack Video Viral : कुत्तों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं. ताजा मामला केरल का है, जहां एक आवारा कुत्ते ने एक 11-12 साल के लड़के पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. कुत्ते के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि साइकिल सवार लड़का जैसे ही गली में प्रवेश करता है, कुत्ता उस पर झपट्टा मार देता है और तब तक उसको काटता है जब तक वह सुरक्षित स्थान पर नहीं चला जाता है.

Dogs Own Country?

Over 100,000 humans suffered stray dog bites in Kerala in 2022. Record rabies deaths reported. Vaccines didn’t work for many. Millions of harmless birds, pigs, buffaloes, cows are killed daily. Why not dogs? ‘Dog Activists’ also should be punished! pic.twitter.com/OI0gjqKrYe

— Porinju Veliyath (@porinju) September 12, 2022