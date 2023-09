Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें एक महिला एक आदमी का कॉलर पकड़ रही है और उसके बाल खींच रही है. वह उसके चेहरे पर हमला करने की भी कोशिश करती है लेकिन वह समय रहते उसे रोक देता है. दरअसल, यह पूरा ड्रामा तब शुरू हुआ जब महिला के लापता कुत्ते का पोस्टर हटाने को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.

वायरल हो रहा ये वीडियो नोएडा सेक्टर 75 के एम्स गोल्फ एवेन्यू सोसाइटी का है. लड़की की पहचान अर्शी नाम से हुई है और आदमी की पहचान नवीन नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है. अर्शी ने कुछ दिन पहले अपने कुत्ते के लापता होने के बाद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास कुछ पोस्टर चिपकाए थे. दिवाली से पहले पेंटिंग का काम शुरू होने के कारण नवीन ने पोस्टर हटा दिए. इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया.

जब अर्शी को पोस्टर हटाए जाने के बारे में पता चला तो उसने नवीन से पहले बहस की और फिर देखते ही देखते उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके बाल भी खींचे. इतना ही नहीं वो उसके चेहरे पर भी हमला कर रही थी, लेकिन नवीन ने खुद को बचा लिया. इसके बाद नवीन ने सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस का कहना है कि वह नवीन की शिकायत के आधार पर और वीडियो का संज्ञान लेते हुए अर्शी के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

Kalesh b/w a Guy and dog-lover Woman over the guy removed the poster about a Dog in Noida pic.twitter.com/zlV5HkfZQJ

