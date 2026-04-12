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Dog Saves Child Life Like Angel Whatever Happened There You Will Be Amazed Video Went Viral

Viral Video: अपने आप मौत के मुंह में जाने लगा मासूम, तभी 'देवदूत' बनकर आ गया डॉगी

Viral Video: इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक डॉगी ने मासूम बच्चे की जान बचा ली. अंत का सीन तो वाकई देखते रह जाएंगे.

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं. कभी डांस वीडियो तो कभी स्टंट से जुड़े धमाल मचाते दिखते हैं. मगर कई बार ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जो सबके होश फाख्ता कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सामने आया है, डो एक डॉगी से जुड़ा है. इसमें एक बच्चा स्ट्रोलर पर दिखाई देता है. स्ट्रोलर अपने आप सरकता हुआ पास के स्विमिंग पूल में जाने लगता है. मगर इसी दौरान वहां बैठे एक डॉगी ने जान पर खेलकर उसकी जान बचा ली. चौंकाने वाला ये दृश्य कैमरे में कैद हो गया. साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

डॉगी ने बचाई मासूम की जान

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक मासूम स्ट्रोलर सहित स्विमिंग पूल में जाने लगता है. तभी डॉगी की नजर उस पर पड़ जाती है. फिर क्या था डॉगी भागकर आया और पहले पूल में खुद कूदा और फिर किनारे ही स्ट्रोलर को मुंह से पकड़ लिया. फिर धीरे-धीरे उसे ऊपर की ओर खींच लाया. वहां कई डॉगी मौजूद थे. सबकी नजरें उसी पर टिकी रहीं. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इसे देखकर यूजर्स भी अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं लिख रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो को:

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नेटिजन्स कर रहे तारीफ

डॉगी और मासूम बच्चे से जुड़ा यह वीडियो viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘डॉगी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘डॉगी ने वाकई क्या शानदार काम किया है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को आ चुके हैं.

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