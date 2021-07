Dog Statue: पालतू कुत्ते से बेपनाह प्यार हो ये तो आपने कई बार देखा होगा, पर आपने किसी को कुत्ते की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते देखा है? अगर नहीं तो ये खबर आपको हैरान कर देगी. आंध्र प्रदेश में एक शख्स ने ऐसा ही कुछ किया है.Also Read - Chowmein Ka Current: चाऊमीन बनाते हुए इस शख्स को लगता है करंट! अजब हरकतें करता है, देखें मजेदार Video

केवल यही शख्स ही नहीं बल्कि इसके साथ पूरा परिवार मिलकर इस प्रतिमा की पूजा करता है. वो भी रोज नियम से.

ये शख्स आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के अमपापुरम गांव में रहता है. नाम है ज्ञान प्रकाश राव. उन्होंने जिस कुत्ते की प्रतिमा बनवाई है, वो कभी उनका पालतू कुत्ता था. जिसकी मौत हो चुकी है.

इस प्रतिमा को बनवाने के पीछे का कारण काफी दिलचस्प है. दरअसल, ज्ञान प्रकाश राव हमेशा अपने कुत्ते की यादों को ताजा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया.

Andhra: Bronze statue of dog erected on its fifth death anniversary

Read @ANI Story | https://t.co/tyf1ZEaSFG#AndhraPradesh pic.twitter.com/7f1Byl4ZjI

— ANI Digital (@ani_digital) July 22, 2021