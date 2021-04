Dog Vacancy Post Viral: कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया इस समय आर्थिक तंगी का सामना कर रही हैं. इस महामारी के चलते नौकरी खोने वालों की संख्या काफी अधिक है. हालत यह हो गई है कि लोग अब अपने घरों को वापिस लौटने लगे हैं. इसी बीच एक हैरान करने वाला मामला सामना आया है. जिसे पढ़कर आपके लिए भी यकीन करना काफी मुश्किल हो जाएगा. हम बात कर रहे हैं एक कंपनी की जहां पर कुत्तों के लिए हायरिंग निकाली गई है. यहां इंसानों को इस समय बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है वहीं, इस कंपनी ने कुत्तों के लिए जॉब वैकेंसी निकाली है. यह कोई मजाक नहीं बल्कि सच है. अमेरिका की एक बीयर कंपनी ने अपने यहां कुत्तों के लिए वैकेंसी की सूचना दी है. Also Read - Covid-19 Doctors Dance Video: सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा...पर डॉक्टर्स का मारक डांस, लोग बोले-वाह वाह वाह...

जैसे ही ट्विटर पर इस वैकेंसी के लिए पोस्ट शेयर किया गया तभी से यह काफी वायरल हो रहा है. कंपनी को चीफ टेस्टिंग ऑफिसर के लिए किसी योग्य कुत्ते की तलाश है. इसके साथ ही कंपनी ने इसके लिए पैकेज भी रखा है. इस पोस्ट के लिए योग्य कुत्ते को 20 हजार डॉलर यानी लगभग 15 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा. ट्विटर पर यह पोस्ट बुश बीयर कंपनी की ओर से डाला गया है.

YOUR DOG could be hired as our Dog Brew Chief Tasting Officer w/ a $20K SALARY.

As our pawfessional taste-taster, they’ll be the face of Busch Dog Brew.

Reply w/ your pup’s pic & their qualifications w/ #BuschCTOcontest for their chance to get the job. pic.twitter.com/a9PGykWZGj

— Busch Beer (@BuschBeer) April 13, 2021