Dog Viral Video: रेलवे स्टेशन पर लोगों की सुरक्षा करता नजर आया डॉगी, देखें वीडियो

ट्रेन से सफर करने का अपना अलग ही मजा है. जहां कुछ लोगों की सीट बुक होती है तो वहीं कुछ लोगों को ट्रेन में खड़े होकर पूरा सफर तय करना होता है. लोकल ट्रेन या फिर मेट्रो से जुड़ें कई वीडियोज सोशल मीडिया पर आए दिन देखें जाते हैं.जहां कुछ को देख हंसी आती है तो वहीं कुछ क्लिप ऐसे होते है जिस पर हमें विश्वास नहीं होता. वायरल हो रहा वीडियो कुछ ऐसा ही है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो को जहां एक कुत्ता ट्रेन के फुटबोर्ड पर बैठे यात्रियों को वहां बैठने नहीं दे रहा है. क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुत्ता बारी-बारी से यात्रियों को अंदर जाने के लिए इशारा कर रहा है.

अक्सर कई बार लोगों को ट्रेन के फुटबोर्ड ट्रैवलिंग के पास बैठे देखा जाते है. और कभी- कभार वो लोग इसका दर्दनाक हादसे का शिकार होते नजर आते हैं.लेकिन इन सबके बावजूद कुछ लोग इससे कोई सीख नहीं लेते. और बार-बार इसको नजरअंदाज करते नजर आते हैं.वायरल हो रहे वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1 लाख 56 हजार से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया है,वहीं 2 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और शेयर किया है.

The best assistance rendered in a drive against the foot board travelling. 😀😛😂 #IndianRailways #SafetyFirst pic.twitter.com/vRozr5vnuz

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 29, 2023