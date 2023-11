Dog Viral Video: कुत्ते की वफादारी के कायल हुए लोग, 4 महीने से मुर्दाघर के बाहर मालिक के इंतजार में खड़ा रहता है

Dog Viral Video: ठीक ही कहा गया है कि कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जानवर होते हैं. वे स्वाभाविक रूप से प्यार करने वाले और स्नेही होते हैं. एक बार जब कुत्ते किसी इंसान से प्यार करने लगते हैं तो फिर चाहे कुछ भी हो उसका साथ नहीं छोड़ते. एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता पिछले कई महीनों से मुर्दाघर के बाहर अपने मृत मालिक का इंतजार कर रहा है. वफादार कुत्ता अस्पताल के मुर्दाघर के दरवाजे के पास खड़ा रहता है, जबकि उसके मालिक की मौत हो चुकी है और उसे इसी मुर्दाघर में ले जाया गया था.

ये वीडियो केरल के कन्नूर के एक अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर की है. एएनआई ने कुत्ते की कहानी शेयर की और लिखा, ‘केरल का एक वफादार कुत्ता कन्नूर में एक अस्पताल के शवगृह के दरवाजे के पास खड़ा हो गया. कुत्ते के मालिक की अस्पताल में मौत हो गई और उसे शवगृह में ले जाया गया था. ये कुत्ता चार महीने से यही इंतजार कर रहा है.

#WATCH | Kerala: A faithful dog stationed himself near a hospital’s mortuary door in Kannur. The dog’s owner is believed to have died at the hospital and been taken to the mortuary. pic.twitter.com/Yt6Hs6NvJt

— ANI (@ANI) November 5, 2023