Dolphin Hug Viral: प्यार की कोई जुबां नहीं होती. किसी को किसी से भी प्यार हो सकता है. ऐसा ही अजब वीडियो डॉलफिन और इंसान के प्यार का है. जिसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है.

ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. इसमें दिखता है कि एक गोताखोर है. जिसे एक डॉलफिन बार-बार गले लगा रही है.

इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये इंसान और समुद्री जीव के बीच का प्यार है.

इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Love wrapped up within a hug

From ocean diversity

देखें वीडियो-

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. लोग डॉलफिन के इस प्यार पर फिदा हुए जा रहे हैं.

Where is life , there is love.👍 — R R Samal (@RSamal3) April 15, 2021