Bakrid: बांग्लादेश ने 'डोनाल्ड ट्रंप' को चिड़ियाघर में शिफ्ट किया, जानें क्यों लेना पड़ा फैसला

बांग्लादेश में बकरीद की तैयारियों के बीच कुछ दिनों से एक भैंसे की तस्वीरें वायरल हो रही थीं. इस भैंसे की बढ़ती लोकप्रियता देख ढाका के नेशनल जू ने इसे कुर्बानी से बचाने का काम किया है.

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सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है बांग्लादेश का यह भैंसा @X.com से

बांग्लादेश में एक भैंसे की तस्वीरें और वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इंटरनेट पर इस भैंसे की लुक को डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ा जा रहा है. इस भैंसे के फोटो और वीडियो ऐसे वक्त इंटरनेट पर वायरल हुए, जब दुनिया भर के मुस्लिम लोग बकरीद की तैयारियों में जुटे हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कुर्बानी की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से इसकी तुलना होने के बाद इसे कुर्बानी से बचाकर बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिड़िया घर (Bangladesh National Zoo) में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है.

700 किलो वजनी यह भैंसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तब छा गया, जब इसके सफेद से चेहरे और माथे पर कंघी करने लायक सुनहरे बाल देखकर हर कोई फिदा हो गया . नेटिजन्स ने इसकी तुलना डोनाल्ड ट्रंप से शुरू कर दी. इंटरनेट पर ‘डोनाल्ड ट्रंप बुफेलो’ ट्रेंड करने लगा.

A rare albino BUFFALO in Bangladesh nicknamed “DONALD TRUMP” was SPARED from the Eid al-Adha sacrifice after going VIRAL online. The 700-kg buffalo was already sold, but the government INTERVENED as HUGE CROWDS gathered to see it.pic.twitter.com/AYv0Am6pU2 — Terrible Pics (@TerriblePic) May 27, 2026

इससे पहले इस भैस को उसके 38 वर्षीय मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बेच दिया था, लेकिन लोगों की लगातार बढ़ रही दिलचस्पी के बाद सरकार ने इसमें दखल दिया और बकरीद पर उसे कुर्बान होने से पहले बचा लिया. सरकार ने इस भैस को खरीदकर ढाका में स्थित बांग्लादेश नेशनल जू में पहुंचा दिया है. अब इस भैंसे की कुर्बानी नहीं होगी और यह यहां घूमने आने वाले लोगों के देखने के लिए मौजूद रहेगा.

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘इस जानवर की सुरक्षा चिंताओं के चलते इसे बचाने का काम किया गया. आखिरी समय में सुरक्षा चिंताओं और जनता की असामान्य रूप से इसमें ज्यादा दिलचस्पी को देखते हुए भैंसे को बलि से बचाने का फैसला लिया गया.’

चिड़ियाघर के एक अधिकारी ने बताया, ‘इंटरनेट पर वायरल होने के बाद लोग इस भैंसे में काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे. अब इसके यहां आने से लोग इसे आराम से सुरक्षित वातावरण में देख पाएंगे. फिलहाल इस भैंसे को एक खास बाड़े में रखा गया है. चिड़ियाघर प्रशासन को उम्मीद है कि यह चिड़ियाघर के उन जानवरों में से एक बन जाएगा, जिनकी सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाएंगी.’