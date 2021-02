Donkey Video: गधे को बोझा ढोने वाला जानवर माना जाता है. उसे दिमाग से कम समझा जाता है. पर गधे का ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, कि उसे देखकर आप भी फैन हो जाएंगे. Also Read - Chicken Burger Ice Cream Viral Video: चिकन बर्गर से शख्स ने बनाई आइसक्रीम, लोग बोले- 'ई का बवासीर बना दिए हो'

ये वीडियो देखकर आपको हंसी भी आएगी. वायरल वीडियो में दिखता है कि एक गधा बड़े आराम से, शान से झूले पर बैठा है.

यही नहीं, वो झूला झूल भी रहा है. उसके इसी जुदा अंदाज पर लोग फिदा हुए जा रहे हैं. साथ में खूब खुश भी हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो एक नहीं कई हैंडल्स से ट्वीट किया जा रहा है.

देखें –

Funny Video of a donkey enjoying swing and having fun. You can’t stop laughing after watching this funny donkey. pic.twitter.com/9Z5jh6Pbtl

— dream (@monkeyman37) November 12, 2020