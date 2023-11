Dowry Viral Video: शादी में गिफ्ट में मिली SUV, लोग बोले- ये तो दहेज नहीं, 'बाजार' है

सोशल मीडिया पर आपने शादी से जुड़े कई वीडियोज देखे होंगे. शादियों में कुछ लोग महंगे से महंगा गिफ्ट देते नजर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे यादगार बनाने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा देते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे. दुल्हे को दहेज में गिफ्ट के नाम पर इतना दहेज मिला है, जिसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी. वीडियो देख आप भी कहेंगे कि ये दहेज है या पूरा का पूरा बाजार ही दहेज के नाम पर दे दिया गया है.

जैसा कि हम सब जानते हैं दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी देश के कई हिस्सों में शादी में दहेज एक बड़ी कुप्रथा बनी हुई है. कानून की नजर में ये अपराध है, लेकिन फिर भी लोग इस परंपरा का समर्थन करते नजर आते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन के घरवालों ने दूल्हे को गिफ्ट में एक से बढ़कर शानदार गिफ्ट दिए हैं. वीडियो में गिफ्ट के नाम पर एसयूवी कार, एयर कंडीशनर, क्रॉकरी, फ्राइंग पैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कप बोर्ड, बेड और एक बड़ा सा सोफा शामिल है. वीडियो को देख लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले टिट्वर) पर वायरल हो रहे वीडियो को @rose_k01 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा- ‘ये कोई लॉटरी का प्राइज सेटअप लग रहा है. कोई दहेज में इतना सामान क्यों दे रहा है’? वायरल हो रहे वीडियो को देख लोग खूब कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट किया- कहां हैं वो लोग जो लड़कियों को गोल्ड डिगर्स बोलते हैं? ऐसे कई लोग होंगे जो इसका बचाव भी करेंगे. दूसरे यूजर ने लिखा- दहेज लेने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा- गुजारा भत्ता की दरें 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हैं. क्या आपने कभी उसे पोस्ट किया है? वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- दोनों परिवारों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

