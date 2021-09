Dream Come True: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा (Olympic gold medalist Neeraj Chopra) ने आज शनिवार को अपने माता-पिता को पहली विमान यात्रा पर ले जाकर अपना एक और सपना पूरा किया. चोपड़ा अपने पिता सतीश कुमार और मां सरोज देवी के साथ कर्नाटक के बेल्लारी स्थित इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (आईआईएस) में अपने प्रमोटर जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे.Also Read - Viral News: 83 साल की उम्र में क्या सीख रहे Ratan Tata? शेयर करते ही वायरल हो गई ये फोटो

चोपड़ा ने विमान में अपनी और अपने माता-पिता की तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, 'आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां-पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया. सभी की दुआ और आशिर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा.'

A small dream of mine came true today as I was able to take my parents on their first flight.

आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ जब अपने मां – पापा को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। सभी की दुआ और आशिर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा 🙏🏽 pic.twitter.com/Kmn5iRhvUf

— Neeraj Chopra (@Neeraj_chopra1) September 11, 2021