Dubai Atlantis The Royal World Most Expensive Hotel Inside View Viral Video

इस होटल में सोने के नल से आता हैं पानी! अंदर का नजारा देख समझने लगेंगे खुद को गरीब, देखें VIDEO

Luxury Hotel Viral Video: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक होटल का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक क्रिएटर ने इसके अंदर का ऐसा नजारा दिखाया है जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं.

World Most Expensive Hotel: अगर आप रोजाना सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आपको अक्सर ऐसा कंटेंट जरूर दिखता होगा, जिसे देखने के बाद अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक लग्जरी होटल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक वीडियो क्रिएटर ने दुनिया के सबसे महंगे होटल में से एक अटलांटिस द रॉयल (Atlantis The Royal) के भीतर का नजारा दिखाया है. वीडियो के मुताबिक, होटल में मौजूद लगभग हर सामान गोल्ड का बना हुआ है और इसमें एक रात बिताने की कीमत सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं.

होटल के बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियां

वीडियो की शुरुआत में होटल के बाहर का व्यू दिखता है, जहां दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी कारें होटल की पार्किंग में खड़ी हुई है . बाहर के नजारों से ही पता चलता है कि यह जगह आम लोगों के लिए नहीं बनी है, बल्कि दुनिया के गिने-चुने अमीर लोगों के लिए है. जैसे ही क्रिएटर एंट्री करता है, उसे एक महंगा सैनिटाइजर दिया जाता है, यहीं से इस होटल के शाही अंदाज की झलक मिलना शुरू हो जाती है.

सोने का बना है होटल का हर सामान

होटल में एंट्री करते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी राजा-महाराजा के महल में पहुंच गए हो. हैरानी तब होती है जब वीडियो में नजर आता है कि यहां का लगभग सभी सामान सोने का बना हुआ है, जहां एक चाय की केतली सोने की होती है. इसके अलावा, होटल का डाइनिंग एरिया 3D टेबल, सोने के टीवी और सोने के ही चम्मच भी है, सजावट की एक-एक चीज सोने की बनी है. इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई होटल है बल्कि किसी राजा का महल ज्यादा लगता है.

Video यहां पर देखे

View this post on Instagram A post shared by Sarthak Sachdeva (@sarthaksachdevva)

वीडियो में दिखा सोने का बाथरूम

क्रिएटर होटल का बाथरूम भी दिखाता है, जो कुछ ज्यादा ही लग्जरी है. इसकी सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि यहां शावर, नल और स्प्रे तक सब सोने के बने हैं. वीडियो में क्रिएटर कहता है कि यहां एक सोफा चीते की स्किन से बना है, जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा होटल माना जाता है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर @sarthaksachdevva नाम के यूजर ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. वीडियो को अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा यूजर्स ने लाइक किया है. वीडियो जैसी ही वायरल हुआ यूजर्स के कमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं.

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘देख कर दिल भर गया पहली बार गरीब होने पर अफसोस नहीं हो रहा.’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘आप के वीडियो देख के लगता है हम गरीब ही रह गए.’ तीसरे यूजर ने लिखा, ‘भाई, जिंदगी जी रहा है’

