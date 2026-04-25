  • Hindi
  • Viral
  • Dubai Girl Acne Transformation Leaves Internet Stunned Shocking Video Went Viral

ना क्रीम लगाई और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया, दुबई की लड़की ने ऐसे जड़ से खत्म किए मुहासे | Video Viral

Trending Video Today: दुबई की 23 साल की एक लड़की ने अपनी स्किन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में महंगी क्रीम और इलाज ही एकमात्र रास्ता है.

Published date india.com Published: April 25, 2026 10:12 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Girl Shocking Video
लड़की का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है. मगर इस बार वजह कोई चौंकाने वाला स्टंट नहीं बल्कि एक साधारण बदलाव की कहानी है. दरअसल दुबई की 23 साल की एक लड़की ने अपनी स्किन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में महंगी क्रीम और इलाज ही एकमात्र रास्ता है. वीडियो में लड़की ने अपने पुराने दिनों की झलक दिखाई, जब उसका चेहरा बड़े-बड़े मुहासों से भरा हुआ था. वह मानसिक रूप से भी परेशान नजर आती है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ शुरू होता है. उसने अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ दो बदलाव किए और धीरे-धीरे उसकी स्किन में सुधार दिखने लगा.

ये भी जरूर पढ़ें- Viral Video: सांप की मुंडी तोड़कर ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा, रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

सिर्फ किए दो बदलाव

पहला बदलाव था वैपिंग छोड़ना. उसके मुताबिक, ई-सिगरेट का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी स्किन पर भी दिख रहा था. जैसे ही उसने इसे छोड़ा, उसके शरीर में बदलाव महसूस होने लगे. दूसरा बड़ा फैसला था सभी महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को बंद करना. उसने साधारण साबुन से चेहरा साफ करना शुरू किया, जिससे उसकी स्किन को आराम मिला. धीरे-धीरे मुहासे कम होने लगे और चेहरे की बनावट भी बदलती चली गई. बाद में उसने बेसिक रुटीन अपनाया, जिसमें सनस्क्रीन और मॉइश्चराइजर शामिल है. यही साधारण तरीका अब उसकी नई पहचान बन गया है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि, उसने साफ कहा कि यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है. हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है और बिना समझे कुछ भी अपनाना नुकसानदेह हो सकता है. यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक अनुभव है, ना कि कोई तय इलाज. इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे नेचुरल हीलिंग का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे जोखिम भरा प्रयोग बता रहे हैं. लेकिन एक बात तय है, इस कहानी ने लोगों को अपनी आदतों पर दोबारा सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है.

स्पष्टीकरण- यहां साफ कर दें कि ये जानकारी वीडियो और लोगों की राय के आधार पर है. इंडिया डॉट कॉम किसी भी रूप में इसके दिखाए दावों की पुष्टि नहीं करता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.