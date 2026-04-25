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ना क्रीम लगाई और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया, दुबई की लड़की ने ऐसे जड़ से खत्म किए मुहासे | Video Viral
Trending Video Today: दुबई की 23 साल की एक लड़की ने अपनी स्किन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में महंगी क्रीम और इलाज ही एकमात्र रास्ता है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बन गया है. मगर इस बार वजह कोई चौंकाने वाला स्टंट नहीं बल्कि एक साधारण बदलाव की कहानी है. दरअसल दुबई की 23 साल की एक लड़की ने अपनी स्किन से जुड़ा एक ऐसा अनुभव साझा किया है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में महंगी क्रीम और इलाज ही एकमात्र रास्ता है. वीडियो में लड़की ने अपने पुराने दिनों की झलक दिखाई, जब उसका चेहरा बड़े-बड़े मुहासों से भरा हुआ था. वह मानसिक रूप से भी परेशान नजर आती है. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नया मोड़ शुरू होता है. उसने अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ दो बदलाव किए और धीरे-धीरे उसकी स्किन में सुधार दिखने लगा.
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सिर्फ किए दो बदलाव
पहला बदलाव था वैपिंग छोड़ना. उसके मुताबिक, ई-सिगरेट का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी स्किन पर भी दिख रहा था. जैसे ही उसने इसे छोड़ा, उसके शरीर में बदलाव महसूस होने लगे. दूसरा बड़ा फैसला था सभी महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को बंद करना. उसने साधारण साबुन से चेहरा साफ करना शुरू किया, जिससे उसकी स्किन को आराम मिला. धीरे-धीरे मुहासे कम होने लगे और चेहरे की बनावट भी बदलती चली गई. बाद में उसने बेसिक रुटीन अपनाया, जिसमें सनस्क्रीन और मॉइश्चराइजर शामिल है. यही साधारण तरीका अब उसकी नई पहचान बन गया है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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क्या बोले नेटिजन्स
हालांकि, उसने साफ कहा कि यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है. हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है और बिना समझे कुछ भी अपनाना नुकसानदेह हो सकता है. यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक अनुभव है, ना कि कोई तय इलाज. इस वीडियो ने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे नेचुरल हीलिंग का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे जोखिम भरा प्रयोग बता रहे हैं. लेकिन एक बात तय है, इस कहानी ने लोगों को अपनी आदतों पर दोबारा सोचने के लिए जरूर मजबूर कर दिया है.
स्पष्टीकरण- यहां साफ कर दें कि ये जानकारी वीडियो और लोगों की राय के आधार पर है. इंडिया डॉट कॉम किसी भी रूप में इसके दिखाए दावों की पुष्टि नहीं करता है.