Dulha Aur Ladki Ka Video: सोशल मीडिया में विवाह की रस्म के समय का एक मजेदार वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला दूल्हे से इशारों में जो बात कहती है उसे देखकर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा. इंटरनेट पर खूब शेयर किए जा रहे इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया है.Also Read - How to do Exercise on Chair: इफेक्टिव चेयर एक्सरसाइजेस जो रखेंगे आपको फिट और हेल्थी ! वीडियो देखें

चंद सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बैठे हैं. दोनों के करीब में पंडित जी भी नजर आ रहे हैं और स्टेज पर एक लड़की भी बैठी नजर आ रहे हैं. वीडियो में लड़की दूल्हे को इशारों में जो बात कह रही है वो देखना बहुत मजदेार है. दरअसल लड़की इशारों में ही दूल्हा बने लड़के से कहती है कि उसके पास अभी भी समय है और वो उठकर वापस चल दे. Also Read - Samsung Galaxy S20 FE 5G पर मिल रही है 40 हजार रुपये की छूट, जल्दी करें कहीं मौका हाथ से न निकल जाए

इसपर इशारों में ही लड़का जो जवाब देता है वो देखना और भी मजेदार है. लड़का गर्दन हिलाकर मना करते हुए इशारों में कहता है- ‘होने दो अब जो हो रहा है.’ फिर लड़की कहती है- ‘जाओ करो जो मन कर रहा.’ Also Read - बच्चे 'पैदा' कर अमेरिका में छोड़ आई ये खूबसूरत एक्ट्रेस, अब चीन सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम; देखें तस्वीरें

यहां देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Niranjan Mahapatra (@official_niranjanm87)

आपको बता दें कि दोनों के बीच ये संवाद महज मजाकिया नजर आता है. वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा- लड़की कह रही है भाग जा और लड़का कह रहा है होने दो अब जो हो रहा है. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा- ये क्या इशारे चल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- लड़का कह रहा है कि हमसे ना हो पाएंगा.