Dulha Dulhan Ka Dance: दूल्हा-दुल्हन में ही करा दिया डांस कॉम्पिटिशन, फिर जो हुआ नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो
Dulha Dulhan Ka Dance: वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन में गजब का डांस कॉम्पिटिशन हुआ. खुद देखिए किसने बाजी मारी.
Dulha Dulhan Ka Dance: शादी में डांस ना हो तो अब सबकुछ अधूरा सा लगता है. बारातियों के साथ-साथ अब दूल्हा-दुल्हन भी डांस से धूम मचाते हैं. इन्हीं में से किसी का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा देता है. ऐसा ही एक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें एक दूल्हा-दुल्हन ने कमाल का डांस किया है. यह वीडियो उनकी हल्दी सेरेमनी के दौरान का है, जहां दोनों ने बॉलीवुड फिल्म ‘देवदास’ के मशहूर गाने ‘काहे छेड़ मोहे’ की धुन पर डांस किया है.
दूल्हा-दुल्हन का वीडियो
वायरल वीडियो में दूल्हा-दुल्हन जिस गाने पर डांस कर रहे हैं वो मूल रूप से अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था. वीडियो में दुल्हन पीले रंग की पारंपरिक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही है, जबकि दूल्हा लाल कुर्ता और क्रीम पायजामा में नजर आ रहा है. दोनों के डांस स्टेप्स काफी सधे हुए और तालमेल से भरे हैं. ऐसा लगता है कि उन्होंने इस परफॉर्मेंस के लिए अच्छी तैयारी की है. वहां मौजूद मेहमान भी उनके डांस को देखकर तालियां बजाते और खुश होते दिखाई दे रहे हैं.
यहां देखिए वीडियो:
नेटिजन्स ने की तारीफ
दूल्हा-दुल्हन के डांस से जुड़ा यह वीडियो जिसने भी देखा फैन हो गया. वीडियो को लाखों व्यूज मिलने के साथ-साथ कमेंट सेक्शन में भी जमकर तारीफ देखने को मिली. कई यूजर्स ने लिखा कि दोनों की केमिस्ट्री कमाल की है. कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा डांस उन्होंने किसी शादी में पहली बार देखा है. वहीं कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शादी से पहले इतनी रिहर्सल करना आसान नहीं होता. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो को aaloogobi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.