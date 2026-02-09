Hindi Viral

Dulha Dulhan Ka Video: दूल्हे ने शादी में किया ऐसा ब्रेक डांस, चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाई दु्ल्हन | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन के सामने दूल्हा ब्रेक डांस शुरू कर देता है. यह वायरल वीडियो देखकर पूरा दूल्हा समाज डरा हुआ है.

Dulha Dulhan Ka Video: शादी में डांस से जुड़ा एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सभी दंग रह गए. वीडियो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. इसमें दूल्हे ने ऐसा डांस करना शुरू किया जिसे देखकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाया. इसे देखकर सामने खड़ी दुल्हन भी खुद को कंट्रोल ना कर सकी. चाहकर भी हंसी को दबा ना सकी वो उसके हर स्टेप पर हंसना शुरू हो गई. स्टेज पर खड़ी बाकी महिलाएं भी खुद को हंसने से ना रोक सकीं. इस पर नेटिजन्स के भी जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

दूल्हे का मजेदार डांस

अक्सर आपने देखा होगा कि डांस के बिना भारतीय शादियां अधूरी होती हैं. शादी के इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन आमने-सामने खड़े हैं. उनके पीछे कई महिलाएं और लड़कियां भी मौजूद हैं. जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है, दूल्हा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देता है. उसके डांस मूव्स और अंदाज इतने अलग हैं कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. यहां तक कि दुल्हन भी दूल्हे का डांस देखकर मुस्कुराने लगती है. दूल्हे का यही अनोखा और थोड़ा अजीब अंदाज लोगों को सबसे ज्यादा खटकता है.

पूरे पुरुष समाज को शर्मिंदा कर दिया

दुल्हन को भी गुस्सा आ रहा है। देखो ऋतिक रोशन को BM ✅ plz pic.twitter.com/NjwjUhd0KD — Divyanshi ❤️ दिव्या (@Dineshdhkd) February 8, 2026

शादी का वीडियो वायरल

दूल्हे के डांस से जुड़ा यह वीडियो एक्स पर @Dineshdhkd नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा गया है, “दूल्हे ने पूरे पुरुष समाज को शर्मिंदा कर दिया है. दुल्हन को भी गुस्सा आ रहा है. देखो ‘ऋतिक रोशन’ को.” एक यूजर ने लिखा है, ‘मौत आ जाए मगर दूल्हे जैसा कॉन्फिडेंस ना आए’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या सोचकर ये डांस कर रहा है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है. ‘इसे भ्रम था कि ये ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

