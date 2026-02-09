  • Hindi
  • Viral
  • Dulha Dulhan Ka Video Bride Groom Video Dulha Ka Dance Groom Started Break Dance Even Bride Can Not Stop Her Laugh This Shadi Ka Video Went Viral

Dulha Dulhan Ka Video: दूल्हे ने शादी में किया ऐसा ब्रेक डांस, चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाई दु्ल्हन | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन के सामने दूल्हा ब्रेक डांस शुरू कर देता है. यह वायरल वीडियो देखकर पूरा दूल्हा समाज डरा हुआ है.

Published date india.com Published: February 9, 2026 9:21 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulha Dulhan Ka Video

Dulha Dulhan Ka Video: शादी में डांस से जुड़ा एक अनोखा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सभी दंग रह गए. वीडियो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. इसमें दूल्हे ने ऐसा डांस करना शुरू किया जिसे देखकर कोई भी हंसी नहीं रोक पाया. इसे देखकर सामने खड़ी दुल्हन भी खुद को कंट्रोल ना कर सकी. चाहकर भी हंसी को दबा ना सकी वो उसके हर स्टेप पर हंसना शुरू हो गई. स्टेज पर खड़ी बाकी महिलाएं भी खुद को हंसने से ना रोक सकीं. इस पर नेटिजन्स के भी जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

दूल्हे का मजेदार डांस

अक्सर आपने देखा होगा कि डांस के बिना भारतीय शादियां अधूरी होती हैं. शादी के इस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन आमने-सामने खड़े हैं. उनके पीछे कई महिलाएं और लड़कियां भी मौजूद हैं. जैसे ही बैकग्राउंड में गाना बजता है, दूल्हा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करना शुरू कर देता है. उसके डांस मूव्स और अंदाज इतने अलग हैं कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. यहां तक कि दुल्हन भी दूल्हे का डांस देखकर मुस्कुराने लगती है. दूल्हे का यही अनोखा और थोड़ा अजीब अंदाज लोगों को सबसे ज्यादा खटकता है.

एक्स पर देखिए वीडियो:

शादी का वीडियो वायरल

दूल्हे के डांस से जुड़ा यह वीडियो एक्स पर @Dineshdhkd नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा गया है, “दूल्हे ने पूरे पुरुष समाज को शर्मिंदा कर दिया है. दुल्हन को भी गुस्सा आ रहा है. देखो ‘ऋतिक रोशन’ को.” एक यूजर ने लिखा है, ‘मौत आ जाए मगर दूल्हे जैसा कॉन्फिडेंस ना आए’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या सोचकर ये डांस कर रहा है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है. ‘इसे भ्रम था कि ये ऋतिक रोशन की तरह डांस करता है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.