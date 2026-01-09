By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dulha Dulhan Ka Video: पंडित जी ने पूछा नोरा फतेही आपकी क्या लगती हैं? दूल्हे के जवाब पर हंसी ना रोक सकी दुल्हन | देखें वीडियो
Dulha Dulhan Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि पंडित जी ने मंडप में ही दूल्हे से ऐसा सवाल पूछा कि बेचारा सकपका गया. फिर जो हुआ देखते रह जाएंगे.
Dulha Dulhan Ka Video: शादी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचाते नजर आते हैं. इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार-बार देखने का मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंडित जी ने फेरों के दौरान ऐसा मजेदार अंदाज अपनाया कि दूल्हा-दुल्हन से लेकर मेहमानों तक सभी हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. मंत्र पढ़ते-पढ़ते अचानक उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही का नाम ले लिया, जिससे सब चौंक गए. वीडियो में पंडित जी दूल्हे से पूछते हैं: “इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगी?” यह सवाल सुनते ही माहौल हल्का और मजेदार हो गया. शादी की गंभीर रस्म अचानक एक कॉमेडी शो में बदल गई, जिसे देखकर हर कोई खुश हो गया.
पंडित जी का मजेदार अंदाज
देख सकते हैं कि पंडित जी के सवाल पर दूल्हा थोड़ी उलझन में पड़ गया और हंसते हुए बोलने की कोशिश की, ‘बहन है?’ लेकिन पंडित जी ने तुरंत जवाब दिया, “मां. बहुत बड़ी है आपसे. कहीं भी जाएं तो पैर छूकर प्रणाम कर लीजिएगा और मेरा हेलो बोल दीजिएगा.” उनका यह जवाब इतना सटीक और मजेदार था कि वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे. दूल्हा खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया और दुल्हन भी मुस्कुराती नजर आई. पंडित जी का अंदाज बिल्कुल अलग था. ना ज्यादा बनावटी, ना ही अपमानजनक, बल्कि हल्का-फुल्का और मनोरंजन से भरा. इस पल ने शादी की रस्म को और भी यादगार बना दिया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
शादी का वीडियो हुआ वायरल
शादी का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, देखते ही देखते वायरल हो गया. अब तक इसे मिलियन में लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में भी यूजर्स पंडित जी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि पंडित जी को नोरा फतेही से खास लगाव है, तो कुछ का कहना है कि हर शादी में ऐसे ही हंसमुख पंडित होने चाहिए. इस वीडियो ने साबित कर दिया कि परंपराओं के साथ-साथ अगर थोड़ा सा हास्य भी जोड़ दिया जाए, तो समारोह और भी खास बन सकता है. इस वीडियो को socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.