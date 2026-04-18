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दुल्हन ने बड़े प्यार से रसगुल्ला खिलाया मगर दूल्हे ने नहीं खाया, शादी में फिर जो हुआ हंसी छूट जाएगी
Ajab Gajab Video: शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें ऐसा कुछ नजर आता है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा.
Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो खूब हैरान करता है, मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो विवाह से जुड़ा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई. बहस मारपीट तक पहुंच गई और मेहमानों को दोनों का बीच बचाव तक कराना पड़ गया.
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वीडियो में क्या कुछ नजर आया
शुरुआत से वीडियो में देखेंगे दूल्हा-दुल्हन दोनों स्टेज पर खड़े हैं और विवाह से जुड़ी रस्में निभाई जा रही हैं. इस क्रम में दोनों एक-दूसरे को रसगुल्ला खिलाते हैं. दूल्हा-दुल्हन दोनों के हाथ में रसगुल्ला है. पास में एक महिला पूजा की थाली हाथ में लिए खड़ी हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो बेहद खूबसूरत लगता है. मगर तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
What’s even going on in Desi Weddings these days pic.twitter.com/L9t1iUVZ29
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 17, 2026
दरअसल दुल्हन दूल्हे को जबरन रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती हुई नजर आती है. मगर दूल्हे ने इसके बाद भी अपना मुंह नहीं खोलता. इससे दुल्हन जबरन रसगुल्ला खिलाने की कोशिश करती हुई नजर आती है. हालांकि इससे दूल्हा खासा नाराज हो गया मारपीट तक करने लगा. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे सबसे ज्यादा बार देखने का मन करेगा. मालूम हो वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.