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Dulha Dulhan Ka Video: जयमाला होते ही दूल्हा-दुल्हन में बिगड़ गई बात, फिर स्टेज पर ही बरसने लगे चांटे | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: विवाह के इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे दूल्हा-दुल्हन में स्टेज पर ही मारपीट शुरू हो जाती है. दोनों की लड़ाई देखकर मेहमान भी चौंक गए.

Published date india.com Published: April 23, 2026 10:00 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulha Dulhan Ka Video

Dulha Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह के वीडियो में हर तरह के नजारे देखने को मिलते हैं. चाहे वो डांस हो या कॉमेडी. मगर कुछ ऐसे भी सीन उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. इसमें जयमाला का सीन दिखाई दे रहा है और उसी दौरान दूल्हा-दुल्हन में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है. फिर क्या था दोनों में स्टेज पर ही जूतमपैजार हो गई. देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर चांटों की बरसात करने लगे. इसे देखकर नेटिजन्स हंसी नहीं रोक पा रहे हैं और खूब प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

दूल्हा-दुल्हन में लड़ाई

शादी के इस वीडियो में देख सकते हैं कि सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा होता है. दूल्हा-दुल्हन भी खुश नजर आते हैं. खुशी-खुशी दोनों एक दूसरे को जयमाला भी पहनाते हैं. यहां तक सब कुछ ठीक मालूम हो रहा था. मगर तभी दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई. फिर धीरे-धीरे बहस मारपीट तक पहुंच गई. स्टेज पर ही दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए. दोनों आपस में ही थप्पड़बाजी करने लगे. कभी दूल्हा थप्पड़ लगाता तो कभी दुल्हन उसे चांटा लगा देती है. दोनों की लड़ाई में बीच-बचाव करने कई लोग पहुंचे. कुछ देर बाद मामला शांत हुआ.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

मेहमान भी चौंक गए

दूल्हा-दुल्हन की लड़ाई से जुड़ा ये एक ऐसा नजारा था जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाया. क्योंकि शादी का माहौल आमतौर पर खुशियों भरा होता है. शादी का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग ही रह गया. वीडियो को _sonal_vishnoi नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. इस पर एक से एक रिएक्शन भी पोस्ट किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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