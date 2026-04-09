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Dulha Dulhan Ka Video Dulha Ko Pasand Nahi Aaya Dulha Varmala Ka Video Google Trends Bride Said She Did Not Like Groom Refused On His Face This Jaimala Ka Video Went Viral

Dulha Dulhan Ka Video: वरमाला में पूछा- दूल्हा तो पसंद है ना? दुल्हन ने मुंह पर ही कर दिया इनकार | देखें वीडियो

Dulha Dulhan Ka Video: इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान कैसे दुल्हन अपने दिल की बात कह देती है. इस पर नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं.

Dulha Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो आते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा देते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे ज्यादातर लोगों को पसंद ही आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. इसमें वरमाला का सीन दिखाई दे रहा है. आमतौर पर शादियों में वरमाला के समय गजब का खुशनुमा माहौल दिखाई देता है. दूल्हा-दुल्हन के नाते रिश्तेदार मस्ती मजाक करते हुए इस रस्म को संपन्न कराते हैं. मगर वायरल हो रहे वीडियो में ऐसा सीन दिखाई दिया जो ज्यादा कहीं देखने को नहीं मिलता है.

दुल्हन को पसंद नहीं आया दूल्हा

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि वरमाला के स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन हाथों में माला लिए खड़े हैं. इसी दौरान दुल्हन से एक शख्स पूछता है कि ‘तुम्हें दूल्हा तो पसंद है ना?’ इस पर दुल्हन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाकर मना कर देती है. उसका कहना होता है कि दूल्हा उसे पसंद नहीं है. दुल्हन के इतना कहते हैं माहौल में हंसी-ठिठोली गूंज उठती है. फिर क्या था दूल्हा भी मंद-मंद मुस्कुराने लगता है. कुछ देर बाद वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वायरल वीडियो:

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वायरल हुआ ये वीडियो

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो जिसने भी देखा अपनी हंसी को नहीं रोक पाया. दूल्हे ने जिस तरह दुल्हन की बातों का रिएक्शन दिया वहीं सबके दिलों को छू गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘शादी का ऐसा वीडियो पहली बार देख रहा हूं.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘दूल्हा बेचारा वाकई मासूम दिख रहा है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. शादी के इस वायरल वीडियो funny_clip_2026_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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