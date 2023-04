Bride Groom Video: उत्तर प्रदेश के हाथरस में विवाह में फायरिंग के मामले में आरोपी दुल्हन फरार हो गई है. कोतवाली हाथरस जंक्शन के एसएचओ गिरीश चंद गौतम ने कहा, ‘हाथरस जंक्शन इलाके की रहने वाली दुल्हन रागिनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. गिरफ्तारी के डर से वह फरार हो गई है, उसकी तलाश की जा रही है. हम उस व्यक्ति की भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने दुल्हन को पिस्तौल सौंपी.

दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दुल्हन पिस्तौल थामे और हवा में कई राउंड फायरिंग करती दिख रही है, जबकि दूल्हा उसके पास बैठा है. इसमें दूल्हे को सहमा हुआ साफ देखा जा सकता है. पुलिस ने 23 वर्षीय दुल्हन के खिलाफ शादी के दिन जश्न में फायरिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया है.

हाथरस जिले के एक गेस्ट हाउस में शुक्रवार रात हुई इस घटना का दुल्हन के एक रिश्तेदार ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. कथित वीडियो में एक अज्ञात व्यक्ति रागिनी के रूप में पहचानी जाने वाली दुल्हन को पिस्तौल थमाते हुए दिख रहा है, जिसे जयमाल समारोह के बाद हवा में फायरिंग करते देखा जा सकता है.