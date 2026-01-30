By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dulha Dulhan Ka Video: मंडप में ही दूल्हे से नाराज हो गई दुल्हन, फिर जो हुआ यकीन नहीं करेंगे | देखें वीडियो
Dulha Dulhan Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन किस तरह मंडप में ही दूल्हे की हरकत से नाराज हो गई. शादी का यह वीडियो वायरल हो रहा है.
Dulha Dulhan Ka Video: शादी-विवाह से जुड़े नजारे आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. उन्हीं में कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो तुरंत लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें मंडप में बैठे दूल्हा-दुल्हन की प्यारी लेकिन मजेदार नोकझोंक देखने को मिलती है. यह वीडियो कुछ ही सेकेंड का है, लेकिन इसे देखने के बाद लोग बार-बार इसे देख रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि शादी की रस्मों के दौरान दूल्हा अपनी दुल्हन को मिठाई खिलाने की कोशिश करता है. इसी दौरान दुल्हन उससे नाराज हो गई.
दुल्हन हो गई नाराज
विवाह के इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दुल्हन उस समय मिठाई खाना नहीं चाहती है. इसके बावजूद दूल्हा बार-बार उसे मिठाई खिलाने की कोशिश करता है. शुरुआत में दुल्हन इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन जब दूल्हा बार-बार वही हरकत दोहराता है तो दुल्हन नाराज हो जाती है. गुस्से में वह दूल्हे के घुटने पर हल्की-सी चिकोटी काट देती है. इसके बाद दूल्हे का जो रिएक्शन आता है, वही इस वीडियो को और भी मजेदार बना देता है. दूल्हे के चेहरे के भाव इतने फनी होते हैं कि लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं. यही एक्सप्रेशन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.
इंस्टाग्राम पर देखिए इस वीडियो को:
View this post on Instagram
लोटपोट करेगा नजारा
शादी के इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर bhutni_ke_memes नाम के पेज से शेयर किया गया है. इसे हजारों लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग दुल्हन का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसे प्यार भरा पल बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘जब उसे नहीं खाना था तो जबरदस्ती क्यों?’ वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, ‘शादी के दिन का क्यूट लव मोमेंट.’ कई लोगों का कहना है कि शादी के ऐसे छोटे-छोटे पल ही जिंदगी भर याद रह जाते हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों को खूब हंसा रहा है.