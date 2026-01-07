Hindi Viral

Dulha Dulhan Ka Video Google Trends After Jaimala Bride First Slapped Groom Then Pulled Out His Hair Funny Video Went Viral

Bride Groom Video: जयमाला होते ही पति को पीटने लगी पत्नी, पहले झापड़ मारा फिर उखाड़ दिए बाल | देखें वीडियो

Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि गले में जयमाला डालते ही दुल्हन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने तुरंत दूल्हे को झापड़ रसीद कर दिया.

दूल्हा-दुल्हन के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/Instagram)

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार भी है और चौंकाता भी बहुत है. वायरल वीडियो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. इसमें पंडितजी दोनों का विवाह संपन्न करा रहे हैं. फ्रेम में सब कुछ सामान्य नजर आता है, मगर तभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी होगी. हैरानी होगी कि जयमाला के समय अचानक दुल्हन गुस्सा हो गई और वहीं पति के साथ मारपीट शुरू कर दी. दुल्हन सामने खड़े दूल्हे को झापड़ मारती है. उसने बेचारे के बाल तक उखाड़ दिए.

दूल्हा-दुल्हन के बीच हुई मारपीट

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे विवाह का खुशनुमा माहौल है. मेहमान भी बहुत खुश हैं. दूल्हा बारात लेकर बैंक्वेट हॉल पहुंचा चुका है. दूल्हा-दुल्हन दोनों स्टेज पर खड़े हैं. दोनों बहुत खुश भी नजर आते हैं. दुल्हन दूल्हे के गले में जयमाला डालती है. मगर जैसे ही दूल्हे ने गले में जयमाला डाली दुल्हन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. दुल्हन बुरी तरह दूल्हे भड़क गई. उसने दूल्हे के मुंह पर जोरदार झापड़ तक रसीद दिया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर हंसी भी बहुत आती है.

बीच बचाव कराने पहुंचे लोग

इधर दुल्हन का झापड़ पड़ा तो दूल्हे के होश उड़ गए. उसे यकीन नहीं हुआ कि दुल्हन ने ही थप्पड़ रसीद कर दिया. अलग ही पल दूल्हे ने भी दुल्हन को थप्पड़ मार दिया. इधर दोनों को स्टेज पर बुरी तरह लड़ता हुआ देख परिवार के लोग भी सहम गए. तुरंत दोनों का बीच बचाव कराने के लिए लोग पहुंचते हैं और मगर कोई पीछे हटने को तैयार नहीं होता.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Bridal lehenga (@bridal_lehenga_designn)

दूल्हा-दुल्हन अभी भी एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं. हैरानी होगी आखिर में गुस्साई दुल्हन दूल्हे के बाल तक खींच लिए. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर bridal_lehenga_designn नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

