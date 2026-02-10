  • Hindi
Shadi Ka Video: दुल्हन की मां का डांस देखकर ऐसा घबराया दूल्हा, पूरी बारात लेकर उल्टे पांव भाग निकला | देखें वीडियो

Bride Groom Video: शादी के इस वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन की मां का डांस देखकर बेचारा दूल्हा ही बुरी तरह घबरा गया और पूरी बारात लेकर वापस घर लौट आया.

Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बहुत मजेदार मानी जाती है. यहां हर रोज कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर भावुक हो जाते हैं. मगर कई बार नजारे हंसाते भी बहुत हैं. अभी विवाह से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. इसमें दुल्हन और उसकी मां विवाह की खुशी में डांस करते हुए नजर आती हैं. मगर बताया गया कि दुल्हन की मां ने खुशी में इतना खतरनाक डांस किया जिसे देखकर बेचारा दूल्हा ही डर गया और बारात के साथ उल्टे पांव भाग निकला.

दुल्हन की मां का डांस देखकर घबरा गया दूल्हा

विवाह का ये मजेदार वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो को कैप्शन दिया गया कि दुल्हन ने डांस किया तो उसकी मां ने भी नाचना शुरू कर दिया. मगर मां का डांस देखकर दूल्हे का भाई आग बबूला हो गया. दोनों पक्षों के बीच खूब कहासुनी हुई. बात इतनी बढ़ गई कि दूल्हा पक्ष बिना दुल्हन के ही बारात वापस लौट आया. इधर शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि घर दुल्हन अभी अपने घर पर ही मौजूद है. बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और दुल्हन इसी गाने पर डांस कर रही है.

फ्रेम में आगे देखेंगे कि दुल्हन गाने पर इतना जबरदस्त डांस करती है कि बार-बार देखने का मन करेगा. उसका एक-एक डांस स्टेप बहुत यूनिक होता है. मगर फ्रेम में तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. इसमें देखेंगे दुल्हन को डांस करता हुआ देख उसकी मां भी खुद को रोक नहीं पाती हैं. आखिर में देखेंगे एकाएक दुल्हन की मां भी मैदान में कूद पड़ी और बवाल काट दिया. दुल्हन की मां इतना हाहाकारी डांस करती हैं जिसे देखकर मानो दूल्हा भी घबराया गया और बारात बिना दुल्हन के ही वासस लौट आई. मालूम हो मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर grandson_of_silak_ram नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

