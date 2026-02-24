  • Hindi
  • Viral
  • Dulha Dulhan Ka Video Pakistani Old Man Married 26 Year Old Girl Viral Video Will Shocked You

हकीम जी 65 की उम्र में चौथी बार बने दूल्हा, 26 साल की लड़की से किया निकाह | हैरान करेगा VIDEO

Bride Groom Video: हकीम जी की उम्र करीब 65 साल है और देसी दवाखाना चलाते हैं. इसी दवाखाने में उनकी मुलाकात 26 साल की लड़की से हुई जो बाद में उनकी दुल्हन बनती है.

Published date india.com Published: February 24, 2026 8:58 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Bride Groom Video
दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो किसी को भी चौंका देगा. (Photo/X)

Viral Video Today: पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. यहां 65 साल के एक हकीम साहब ने चौथी बार निकाह कर सभी को चौंका दिया. खास बात यह है कि दुल्हन की उम्र महज 26 साल बताई जा रही है. निकाह का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी की रस्में, जश्न का माहौल और मोहल्ले के लोगों की तालियां साफ देखी जा सकती हैं.

राष्ट्रगान की आवाज सुनी और आप खड़े नहीं हुए तो क्या होगा, जान लो कानून और नियम

इलाज के लिए जाती थी लड़की

बताया जा रहा है कि लड़की हकीम साहब के पास इलाज के सिलसिले में दो-तीन बार आई थी. मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, बातचीत हुई और फिर दोनों ने निकाह का फैसला कर लिया. वीडियो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. पूरे आयोजन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो. आसपास के लोग भी इस शादी को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और नवविवाहित जोड़े को बधाइयां दे रहे हैं.

कितना बड़ा है हकीम का परिवार

जानकर चौंकेंगे कि हकीम साहब का परिवार पहले से ही बड़ा है. उनकी तीन पत्नियां पहले से मौजूद हैं और कुल 19 बच्चे हैं इनमें से छह की शादियां हो चुकी हैं. इतना ही नहीं, उनके पोते-पोतियों की भी शादियां होने लगी हैं. ऐसे में 65 साल की उम्र में चौथी शादी ने इलाके में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है. कई लोग इसे हैरानी भरा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे ‘उम्र सिर्फ एक संख्या है’ कहकर समर्थन दे रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स हकीम साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे अनोखा रिकॉर्ड बता रहे हैं. हालांकि, यह खबर सोशल मीडिया अकाउंट @jpsin1 पर वायरल वीडियो के आधार पर चर्चा में आई है. फिलहाल, यह शादी इलाके में कौतूहल का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.