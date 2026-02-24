By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हकीम जी 65 की उम्र में चौथी बार बने दूल्हा, 26 साल की लड़की से किया निकाह | हैरान करेगा VIDEO
Bride Groom Video: हकीम जी की उम्र करीब 65 साल है और देसी दवाखाना चलाते हैं. इसी दवाखाने में उनकी मुलाकात 26 साल की लड़की से हुई जो बाद में उनकी दुल्हन बनती है.
Viral Video Today: पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान कर दिया है. यहां 65 साल के एक हकीम साहब ने चौथी बार निकाह कर सभी को चौंका दिया. खास बात यह है कि दुल्हन की उम्र महज 26 साल बताई जा रही है. निकाह का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी की रस्में, जश्न का माहौल और मोहल्ले के लोगों की तालियां साफ देखी जा सकती हैं.
इलाज के लिए जाती थी लड़की
बताया जा रहा है कि लड़की हकीम साहब के पास इलाज के सिलसिले में दो-तीन बार आई थी. मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा, बातचीत हुई और फिर दोनों ने निकाह का फैसला कर लिया. वीडियो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं. पूरे आयोजन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो. आसपास के लोग भी इस शादी को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और नवविवाहित जोड़े को बधाइयां दे रहे हैं.
कितना बड़ा है हकीम का परिवार
जानकर चौंकेंगे कि हकीम साहब का परिवार पहले से ही बड़ा है. उनकी तीन पत्नियां पहले से मौजूद हैं और कुल 19 बच्चे हैं इनमें से छह की शादियां हो चुकी हैं. इतना ही नहीं, उनके पोते-पोतियों की भी शादियां होने लगी हैं. ऐसे में 65 साल की उम्र में चौथी शादी ने इलाके में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है. कई लोग इसे हैरानी भरा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे ‘उम्र सिर्फ एक संख्या है’ कहकर समर्थन दे रहे हैं.
एक्स पर देखें वीडियो
सरहद पार रावलपिंडी में एक 65 साल के हकीम साब ने 26 साल की कन्या से ताज़ा निकाह क़ुबूल फरमाया है।
कन्या हकीम साहब के पास दो-तीन बार दवा के लिए गई थी
हकीम साहब की पहले से तीन पत्नियां है और 19 बेटे बेटियों का भरा पूरा परिवार है हकीम साहब के 6 बच्चे शादीशुदा हैं और हकीम साहब की… pic.twitter.com/G4hJxXtJ9G
— Jitendra pratap singh (@jpsin1) February 23, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स हकीम साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ इसे अनोखा रिकॉर्ड बता रहे हैं. हालांकि, यह खबर सोशल मीडिया अकाउंट @jpsin1 पर वायरल वीडियो के आधार पर चर्चा में आई है. फिलहाल, यह शादी इलाके में कौतूहल का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.