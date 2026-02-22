By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dulha Dulhan Ka Video: शादी में स्कूल ड्रेस पहनकर पहुंच गई दुल्हन, देखते ही भावुक हो गया दूल्हा | देखें वीडियो
Dulha Dulhan Ka Video: शादी के इस वीडियो में दुल्हन ने ऐसा अंदाज दिखाया कि दूल्हा ही इमोशनल हो गया. यहां तक की मेहमान भी उसे देखते ही रह गए.
Dulha Dulhan Ka Video: शादी-विवाह के वीडियो सोशल मीडिया पर रोजाना देखने को मिल ही जाते हैं. इनमें कोई डांस से धमाल मचाता नजर आता है तो कोई फनी अंदाज दिखाकर छा जाता है. मगर अभी ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें दिखा हर एक सीन इमोशनल कर देगा. वीडियो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा है. इसमें दुल्हन ने अपने दूल्हे को शादी वाले दिन ऐसा सरप्राइज दिया कि बेचारा स्टेज पर ही इमोशनल हो गया. वो चाहकर भी खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाता. फिर अंत में दुल्हन ने उसे प्यार से गले लगाया. शादी का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है.
दुल्हन ने किया सरप्राइज
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत वेडिंग वेन्यू से होती है. देख सकते हैं शादी में कई मेहमान आए हुए हैं. जबरदस्त इंतजाम हो रखा है. दूल्हा सूट-बूट पहने स्टेज पर खड़ा होकर दुल्हनियां का इंतजार कर रहा होता है. कुछ देर बाद दुल्हन की एंट्री होती है. वो किसी शादी के ड्रेस में ना आकर स्कूल ड्रेस में एंट्री लेती है. हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए स्टेज पर पहुंच जाती है. अब जैसे ही दूल्हा उसकी ओर देखता है चौंक जाता है. और फिर पुरानी बातों को याद करके इमोशन हो जाता है. दुल्हन फिर उसे प्यार से गले लगा लेती है.
एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:
She wore her school dress on her wedding day to surprise him… They’ve been in love since school days ❤️ pic.twitter.com/zZ17gnz87g
— The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) February 20, 2026
इमोशनल हो गया दूल्हा
बताया जा रहा है कि दूल्हा-दुल्हन स्कूल के समय से ही एक दूसरे को प्यार करते थे. अब उनकी शादी हो रही है. ऐसे में दुल्हन ने स्कूल ड्रेस में जाकर दूल्हे को सरप्राइज देना उचित समझा. शादी के इस वीडियो को जिसने भी देखा देखता ही रह गया. लोगों ने दोनों के प्रेम की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा है, ‘सच्चा प्यार ऐसा ही होता है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘प्रेम वाकई बहुत सुंदर होता है.’ इस सुंदर वीडियो को @TAdventurousoul नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.