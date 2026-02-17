By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Shadi Ka Video: शादी से एक दिन पहले ससुराल पहुंच गया दूल्हा, दिया ऐसा सरप्राइज खुशी से उछल पड़ी दुल्हन | देखें वीडियो
Bride Groom Viral Video: शादी से एक दिन पहले दुल्हन हाथों पर मेहंदी लगवा रही है और सहेलियों से खुशी-खुशी बातें कर रही है. मगर तभी अचानक दूल्हा अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया.
Bride Groom Viral Video: शादी का जश्न सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं, रिश्तों और खुशियों का खूबसूरत संगम होता है. हर कोई चाहता है कि यह पल जिंदगी भर याद रहे. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दूल्हे ने शादी से एक दिन पहले अपनी होने वाली दुल्हन को ऐसा सरप्राइज दिया कि मेहंदी की शाम और भी खास बन गई.
दूल्हे ने दुल्हन को दिया गजब का सरप्राइज
वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन के घर मेहंदी का कार्यक्रम पूरे उत्साह के साथ चल रहा है. घर रंग-बिरंगी लाइटों और फूलों से सजा हुआ है. आंगन में ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे हैं और रिश्तेदार हंसी-ठिठोली में मग्न हैं. दुल्हन अपनी सहेलियों के बीच बैठी मेहंदी लगवा रही है और चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए सबका आनंद ले रही है. किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही देर में एक खास पल आने वाला है.
शादी से पहले पहुंचा दूल्हा
अचानक गली के बाहर पटाखों की आवाज गूंजती है और रोमांटिक गाना बजने लगता है. सभी लोग चौंककर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं. तभी दूल्हा अपने दोस्तों के साथ शानदार अंदाज में एंट्री करता है. ऐसा लगता है जैसे उसने इस सरप्राइज की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी. गली में ही वह डांस करना शुरू कर देता है और उसके दोस्त भी साथ में झूमने लगते हैं. माहौल में अचानक जोश और उत्साह कई गुना बढ़ जाता है.
जब दुल्हन को पता चलता है कि उसका होने वाला जीवनसाथी उसे सरप्राइज देने आया है, तुरंत खुशी से उछल पड़ी. दुल्हन तुरंत बाहर आती है और दूल्हे को डांस करते देख खुशी से खिल उठती है. कुछ ही पलों में वह भी उसके साथ थिरकने लगती है. दोनों का तालमेल और चेहरे की मुस्कान वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लेती है. शादी से एक दिन पहले दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर beatwithabhishek नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.