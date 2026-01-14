By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Dulha Dulhan Ka Video: दुल्हन के वरमाला पहनाते ही रोने लगा दूल्हा, आगे जो हुआ पहले नहीं देखा होगा | देखें वीडियो
Dulha Dulhan Ka Video: शादी के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह वरमाला सेरेमनी में दूल्हा भावुक हो जाता है और स्टेज पर ही उसके आंसू निकल आते हैं.
Dulha Dulhan Ka Video: शादी-विवाह के वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ही छए रहते हैं. इनसे जुड़े नजारे कभी हंसाते हैं तो कभी दिल को छू जाते हैं. फिलहाल ऐसा ही एक भावुक और मजेदार वीडियो इन दिनों फिर से चर्चा में है. इस वीडियो में शादी के मंच पर दूल्हा-दुल्हन वरमाला की रस्म निभा रहे होते हैं. जैसे ही दुल्हन दूल्हे के गले में वरमाला डालती है, दूल्हा अचानक भावुक हो जाता है. कुछ पलों तक वह दुल्हन को देखता रहता है और फिर खुद भी वरमाला डाल देता है. इसके तुरंत बाद उसका रिएक्शन सभी को हैरान कर देता है. दूल्हा खुशी और भावनाओं से इतना भर जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं.
खुशी से रोया दूल्हा
विवाह के इस वायरल वीडियो में आगे दिखता है कि वरमाला के बाद दूल्हा दुल्हन को जोर से गले लगा लेता है. यह पल इतना सच्चा और प्यारा होता है कि देखने वालों का दिल भी भर आता है. आमतौर पर शादियों में दूल्हे को गंभीर या शर्मीला देखा जाता है, लेकिन यहां उसका अंदाज बिल्कुल अलग नजर आता है. वह ऐसा रिएक्शन देता है जैसे उसने जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली हो. कुछ ही सेकंड का यह वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें दिख रही भावनाएं बिल्कुल असली लगती हैं. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं.
यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
खूब देखा जा रहा वीडियो
शादी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर bhutni_ke_memes नाम के पेज से शेयर किया गया है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट्स में दूल्हे की मासूमियत और प्यार की तारीफ कर रहे हैं. कोई इसे ‘सच्चा प्यार’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलता है. शादी से जुड़े ऐसे वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं. क्योंकि इनमें खुशी, प्यार और भावनाएं साफ दिखाई देती हैं.