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Dulha Dulhan Ka Viral Video Grooms Friend Gave Surprising Gift To Bride Here Is Funny Video

शादी के गिफ्ट में दुल्हन क्या देने पहुंच गया दोस्त, दूल्हे के साथ पूरी बारात ही नजर चुराने लगी

Bride Groom Video: वीडियो में देखेंगे कि विवाह में दूल्हे का दोस्त दुल्हन को गिफ्ट देने पहुंच गया. मगर उसने गिफ्ट की जगह ऐसी चीज दी जिसे देखकर पूरी बारात ही नजर चुराती हुई नजर आती है.

दूल्हा-दुल्हन और दूल्हे के दोस्त का वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद मजेदार मानी जाती है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो हमें चौंका देता हैं. मगर कई बार हंसी रोकना तक मुश्किल होता है. लेकिन अभी जो वीडियो सामने आया है वो इन सबसे अलग है. वायरल वीडियो विवाह से जुड़ा है जिसमें दूल्हा-दुल्हन दोनों स्टेज पर आराम से बैठे हैं. मेहमान और करीबी दोनों को विवाह की शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं. इस क्रम में उन्हें गिफ्ट भी खूब दिए जाते हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो बेहद सामान्य ही नजर आता है.

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गिफ्ट देखकर घबरा गया दूल्हा

मगर दूल्हे के दोस्त की स्टेज पर एंट्री से सबुकछ बदल गया. खुद दूल्हा दोस्त को देखकर सावधान हो गया. उसे यकीन होने लगा कि दोस्त कुछ बड़ी शरारत करने वाला है. मजेदार है कि अगले कुछ मिनटों में उसकी बात बिल्कुल सही साबित हुई. दरअसल विवाह के शुभ अवसर पर दूल्हे का दोस्त भी नव विवाहित दंपत्ति को गिफ्ट देने स्टेज पर पहुंचता है. दोस्त के हाथ में गिफ्ट देखकर दूल्हा तुरंत घबरा गया. मगर दुल्हन का खुशी ठिकाना नहीं रहा.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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गिफ्ट में मिला बैनर

अब दोस्त दूल्हा-दुल्हन के सामने गिफ्ट दिखाता है जो एक छोटा बैनर है. इसमें दूल्हा-दुल्हन दोनों की प्यारी सी तस्वीर छपी है. मगर तस्वीर के साथ एक नन्हा बालक भी नजर आता है. लेकिन इन सबसे इतर बैनर पर एक ऐसी लाइन भी लिखी थी जिसे देखकर पूरी बारात ही नजर चुराने लगते हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का मन भी करता है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर bridal_lehenga_designn नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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