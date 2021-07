Dulhan Golgappe Wali: लड़कियों को गोलगप्पे बेहद पसंद होते हैं. ये तो आप-हम जानते हैं. पर क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी शादी में गोलगप्पे की माला, ताज पहने. शादी के बाद भी दावत में खास तौर पर गोलगप्पे हों. ऐसा हुआ है और ये वीडियो लोगों की पहली पसंद बन गया है. Also Read - Talli Hua Dulha: टल्ली होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, देख गुस्सा गई दुल्हन, किया कुछ ऐसा देखती रह गई दुनिया

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक दक्षिण भारतीय दुल्हन है. जिसने गोलगप्पे का ताज पहना हुआ है. ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसने गले में भी गोलगप्पे की माला पहनी है. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. Also Read - Khaini Dance Viral: लड़के ने डीजे पर किया खैनी डांस, झन्नाटेदार Video दिमाग के पुर्जे हिला देगा!

गोलगप्पों की दीवानी इस दुल्हन का नाम अक्षरा है. और जब इसके सिर पर ये ताज रखा जाता है तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता. Also Read - Policewala Real Singham: बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर चढ़ा पहाड़ियां, वैक्सीन सेंटर ले जाकर उतारा, ये पुलिसवाला है असली सिंघम | देखें Viral Video

वीडियो शेयर किया गया है arthibalajimakeoverstyles नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से. शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Many congratulations to my pretty bride Akshaya and my groom Abhishek This makeup was done at 3AM and this video was shot at 3PM. Looks pleasant and flawless finish without any patches on her skin.

Indian marriage games are truly a traditional and essential part of the Indian wedding extravaganza!

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by PEARLS Beauty Lounge & Academy (@arthibalajimakeoverstyles)

पिछले महीने शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 110,150 likes मिल चुके हैं. लोग इस अनोखे वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं. साथ ही मजेदार रिएक्शंस भी दे रहे हैं.