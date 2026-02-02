Hindi Viral

Dulhan Ka Video Bride Groom Funny Video Google Trends Bride Came Out Without Lehenga And Says I Want To Go Like This See What Happened In Last

Dulhan Ka Video: लहंगे के बिना ही आ गई दुल्हन, बोली- मुझे ऐसे ही जाना है, फिर जो हुआ हंसते चले जाएंगे

Dulhan Ka Video: शादी के इस वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन किस तरह लहंगा पहने बिना ही विवाह स्थल पर जाने की जिद करने लगी.

Dulhan Ka Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़े नजारे सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे लोगों को इतना पसंद आते हैं कि कुछ ही समय में वायरल हो जाते हैं. फिलहाल दुल्हन से जुड़े एक मजेदार वीडियो सामने आया है. इसमें आपको नजर आएगा कि शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. बैंक्वेट हॉल में बारात आने वाली है और घर में उत्सव का माहौल बना हुआ है. इसी बीच दुल्हन मंडप में जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है. लेकिन जैसे ही वह सामने आती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं. वजह यह कि दुल्हन ने लहंगा नहीं पहना होता, बल्कि वह जींस पहनकर तैयार खड़ी होती है. उसका लुक देखकर वहां मौजूद हर कोई लोटपोट हो गया.

लहंगे की जगह पहन लिया जींस

शादी के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार वालों से कहती है, ‘मुझे लहंगा नहीं पहनना है, मुझे ऐसे ही मंडप में जाना है.’ उसकी यह बात सुनते ही घर में मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. कोई उसकी बात को मजाक समझता है तो कोई उसकी जिद देखकर हैरान रह जाता है. दुल्हन का एक्सप्रेशन और उसका बोलने का अंदाज वीडियो को और भी मजेदार बना देता है. अगले फ्रेम में परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश करते नजर आते हैं, लेकिन दुल्हन अपनी बात पर अड़ी रहती है. शादी जैसे गंभीर मौके पर यह हल्का-फुल्का नजारा हर किसी को हंसा रहा है.

दुल्हन को देख लोटपोट हुए सभी

दुल्हन का यह मजेदार वीडियो कुछ ही घंटों में हजारों बार देखा जा चुका है और लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स दुल्हन की तारीफ करते हुए उसकी मस्ती और बेबाक अंदाज़ की बात कर रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी दुल्हन शादी के तनाव को पल भर में खत्म कर देती है. वहीं कुछ यूजर्स इसे शादी से पहले का फन मूड बता रहे हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो शादी की रस्मों के बीच खुशी और हंसी का तड़का लगाता नजर आता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Wedding Special By SRISHTI (@brides_special)

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर brides_special नाम के पेज से शेयर किया गया है.

