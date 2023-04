Dulhan Ka Video: हाथों में बंदूक लिए दूल्हे संग स्टाइल मारने लगी दुल्हन, मगर जो हुआ जिंदगी भर नहीं भूलेगी

Dulhan Ka Video: इंडियन शादियों में स्टंट करना काफी कॉमन है. कोई हर्ष फायरिंग करने लगता है तो कोई स्टेज पर ही कलाबाजियां दिखाने लगता है. लेकिन कभी-कभार स्टंट करना मुसीबत में डाल देता है. इसी तरह का एक मामला शादी से जुड़े वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर स्पार्कल गन को हाथों में लिए स्टंट करना चाह रहे थे. स्टंट की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं रहा. लिहाजा दुल्हन हादसे का शिकार होते-होते बची.

यह वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है. इस वीडियो को अदिति नाम की यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. 13 सेकेंड के इस वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा-दुल्हन हाथों में स्पार्कल बंदूल लिए स्टेज पर पोज दे रहे हैं. जैसे ही दोनों ने बंदूक को चलाया हादसा हो गया. दुल्हन का चेहरा बंदूक के कारण लगी आग की चपेट में आते-आते रह गया. दुल्हन ने फौरन आग लगी बंदूक को नीचे फेंक दिया.