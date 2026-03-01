  • Hindi
Dulhan Ka Video: दुल्हन ने बहनों को सिखाई जूता चुराने की गजब ट्रिक, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: विवाह से जुड़े कई वीडियो आपने अभी तक देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में जिस तरह का नजारा दिखाई दिया वो वाकई मजेदार है.

March 1, 2026
By Nandan Singh
Dulhan Ka Video

Bride Groom Video: शादी-विवाह में एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ तो इतने शानदार होते हैं कि बार-बार देखने का मन करता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है, जो जूता चुराई से जुड़ा है. इस रस्म में दुल्हन की बहनें और सहेलियां दूल्हे के जूते चुराकर उनसे पैसे या नेग मांगती हैं. आमतौर पर दूल्हा और उसके दोस्त जूतों की रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी दुल्हन पक्ष कोई न कोई तरीका निकाल ही लेता है. इस वायरल वीडियो में दुल्हन खुद अपनी बहनों को जूता चुराने की नई ट्रिक बताती नजर आ रही है. दुल्हन का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

दुल्हन ने सिखाई ट्रिक

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अपनी बहनों को पास बुलाकर पूछती है कि क्या उन्होंने जूते चुराए या नहीं. जब वे मना करती हैं, तो दुल्हन उन्हें एक नया आइडिया देती है. वह कहती है कि सिर्फ दूल्हे के जूते ही क्यों, दूल्हे के घरवालों के सारे जूते इकट्ठा करके बैग में भर लो और कहीं छिपा दो. यह सुनकर उसकी बहनें खुश हो जाती हैं और हंसने लगती हैं. दुल्हन का यह मजेदार सुझाव सभी को हैरान कर देता है. वीडियो में दुल्हन का क्यूट अंदाज और उसकी मुस्कान लोगों का दिल जीत रही है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

यूजर्स की प्रतिक्रिया

शादी का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर witty_wedding नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है और इसे लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि दुल्हन की आवाज एक्ट्रेस सारा अली खान जैसी लग रही है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ‘बेचारे लड़के ने क्या बिगाड़ा है, जो सबके जूते छिपाने की योजना बन रही है.’ कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों का खूब मनोरंजन कर रहा है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी वीडियो को आ चुके हैं.

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

