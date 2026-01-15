Hindi Viral

Dulhan Ka Video: पहली बार दूल्हे को देखते ही झूम उठी दुल्हन, फिर सहेलियों संग जो किया देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: यह वायरल वीडियो विवाह से जुड़ा है. इसमें दुल्हन बारात के आने पर कितनी खुश होती है यही दिखाया गया है. उसका रिएक्शन हर किसी का दिल जीत रहा है.

Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा ही लोगों का ध्यान खींचते हैं. इनमें कई वीडियो ऐसे होते हैं जो भावुक कर देते हैं. तो कई इतने मजेदार होते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. इन दिनों ऐसा ही एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन की खुशी देखने लायक है. वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है, दुल्हन को इसकी खबर मिल जाती है. वह तुरंत बारात देखने के लिए बाहर आ जाती है. दूल्हे को बग्गी में बैठा देख दुल्हन इतनी खुश हो जाती है कि खुद को रोक नहीं पाती और खुशी से झूम उठती है. उसकी खुशी चेहरे से साफ झलकती है, जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है.

दूल्हे को देखते ही झूमी दुल्हन

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन अपनी ही शादी में जोरदार डांस करने लगती है. आमतौर पर दुल्हनें थोड़ी शर्मीली नजर आती हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग है. दुल्हन बिना किसी झिझक के खुलकर नाचती है और अपनी खुशी जाहिर करती है. उसके साथ उसकी सहेलियां भी डांस में शामिल हो जाती हैं. सभी मिलकर ऐसा डांस करती हैं कि माहौल पूरी तरह खुशियों से भर जाता है. दुल्हन का यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. उसकी मासूम खुशी और उत्साह देखकर साफ लगता है कि वह अपने खास दिन को पूरे दिल से जी रही है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को बार-बार देखने पर मजबूर कर रहा है.

यहां देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Heena Chanana Khurana (@perfectly_arranged)

लोग कर रहे तारीफ

शादी का यह मजेदार शादी का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर perfectly_arranged नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कोई दुल्हन की खुशी की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि ऐसी दुल्हन बहुत कम देखने को मिलती हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि अपनी शादी को ऐसे एंजॉय करना ही असली खुशी है. कुछ लोगों ने इसे सबसे फनी और क्यूट शादी वीडियो बताया है. इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं.

