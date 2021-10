Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सबसे अधिक देखे और अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ वीडियो आते ही छा जाते हैं और लंबे समय तक देखे जाते हैं. इस समय एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram) पर छाया हुआ है. वीडियो दुल्हन से जुड़ा है जो अपनी शादी के दिन ही ऐसा कुछ करती है देखकर हंसी नहीं रुकेगी. मजेदार वीडियो को कुछ ही घंटे में हजारों बार देखा जा चुका है और बड़ी तादाद में नेटिजन भी इसे पसंद कर रहे हैं.Also Read - Taking a Break in a Relationship: रिलेशनशिप में हमें कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए? | Watch Video To Find Out From Expert

वायरल हो रहे चंद सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन मेकअप के बीच मैगी खाने लगी. इस बीच बैकग्राउंड में एक लड़की को कहते सुना जा सकता है कि बारात आने वाली है वो मैगी खा रही है. इसपर दुल्हन जो जवाब देती है सुनकर हंसी नहीं रुकेगी. वो कहती है कि दूल्हा वेट करेगा. ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं. पूछने पर दुल्हन कहती है कि उसे आधा या एक घंटा लगेगा. वो आगे कहती है कि दो घंटे भी लग सकते हैं. एक बार फिर बैकग्राउंड से आवाज आती है जल्दी कर लो बारात आने वाली है. दुल्हन भी हाथों के इशारों दोबारा कहती है कि दो घंटे लगेंगे.

यहां देखिए वीडियो-

मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर theshaadiswag नाम के यूजर ने शेयर किया है, जहां लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.