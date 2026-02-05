  • Hindi
  • Viral
  • Dulhan Ka Video Bride Ka Video Dulhan Ka Dance Google Trends Bride Did Omg Dance In Wedding Even Guest In Shocked To See Vivah Ka Video Goes Viral

Dulhan Ka Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हो गई दुल्हन, फिर ऐसा जलवा दिखाया दूल्हा तो छोड़िए मेहमान तक हिल गए | देखें वीडियो

Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दुल्हन ने ऐसा हाहाकारी डांस किया कि हर कोई चौंक गया. इस पर एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

Published date india.com Published: February 5, 2026 9:51 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Dulhan Ka Video

Dulhan Ka Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर धूम मचाते नजर आते हैं. उनमें दिखने वाले यूनिक नजारे लोगों को खूब पसंद आते हैं. अभी जो वीडियो सामने आया वो एक दुल्हन से जुड़ा है. इसमें शादी के मंडप में दुल्हन की एंट्री दिखाई जा रही है. आमतौर पर दुल्हनें हल्की मुस्कान और शर्म के साथ धीरे-धीरे मंच तक पहुंचती हैं, लेकिन यहां नजारा बिल्कुल अलग है. जैसे ही दुल्हन एंट्री करती है, बैकग्राउंड में ‘मेरे सैंया सुपरस्टार’ गाना बजने लगता है. गाना शुरू होते ही दुल्हन अचानक डांस करने लगती है. उसका डांस न तो शांत है और न ही पारंपरिक, बल्कि काफी जोशीला और तेज है. यह देखकर वहां मौजूद मेहमान भी चौंक जाते हैं. शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

दुल्हन का हाहाकारी डांस

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन अकेले नहीं बल्कि अपनी कई सहेलियों के साथ डांस कर रही है. सभी सहेलियां उसका पूरा साथ दे रही हैं और माहौल को और ज्यादा रंगीन बना रही हैं. हालांकि कुछ सहेलियां ऐसी भी दिखती हैं जो दुल्हन को इशारों में रोकने की कोशिश कर रही हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि यह शादी जैसे मौके पर थोड़ा ज्यादा हो रहा है. बावजूद इसके दुल्हन पूरे जोश में नजर आती है और बिना रुके डांस करती रहती है. उसका डांस देखकर कुछ लोग तालियां बजाते हैं, तो कुछ लोग हैरानी से एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram

A post shared by Tumara Abhay (@tumara.abhay)

वायरल हुआ वीडियो

हालांकि, यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया है, लेकिन नेटिजन्स को यह खास पसंद नहीं आया. कई लोगों ने कमेंट कर कहा कि शादी जैसे पवित्र मौके पर इस तरह का डांस ठीक नहीं लगता. कुछ यूजर्स ने इसे जरूरत से ज्यादा बताया, तो कुछ ने दुल्हन के व्यवहार को अनुचित कहा. एक यूजर ने ये भी लिखा है, ‘अगर इसे कॉन्फेडेंस कहते हैं तो किसी के पास ना रहे.’ कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के बीच बहस का कारण बन गया है. विवाह का यह वीडियो tumara.abhay नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

